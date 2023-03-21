Аналитики ISW рассказали, как путин планирует сплотить мир против Запада
Кремлевский диктатор владимир путин ищет новые пути, как сплотить остальной мир против Запада. Аналитики считают, что тезисы президента россии все больше пропагандируют создание "антизападного блока".
Об этом говорится в материале Института изучения войны.
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Вчера, 20 марта, на международной парламентской конференции "россия-Африка в многополярном мире" владимир путин заявил, что рф, страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки соблюдают нормы общественных принципов, морали и традиций и выступают против колониальной идеологии.
Кроме того, на конференции путин все больше пропагандировал создание так называемого "антизападного блока". Президент россии надеялся, что китайский лидер поддержит эту идею, но вчерашняя встреча не подтвердила это.
"Путин, вероятно, надеялся, что Си предложит подобное видение, чтобы усилить это предложение, и отказ Си сделать это, вероятно, ослабит влияние усилий путина", — отмечают в ISW.
Аналитики пишут, что постоянные дипломатические усилия россии заручиться поддержкой ее войны в Украине продолжают давать немного ощутимых результатов, и усиление усилий сплотить остальной мир против Запада вряд ли будет эффективным.
Напомним, ранее мы писали, что кремлевский диктатор владимир путин, вероятно, получил не ту поддержку Китая, на которую рассчитывал.