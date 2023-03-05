Кінцева мета путіна щодо України — експлуатувати економічно, — Дуда

Президент Польщі

Анджей Дуда заявив, що війна росії проти України має неоколоніальний характер. Кремль хоче експлуатувати Україну економічно.

Про це президент Польщі сказав під час загальних дебатів на п'ятій Конференції ООН щодо найменш розвинених країн у Катарі.

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Дуда наголосив, що росія хоче завоювати та експлуатувати своїх сусідів, що є продовженням історичного колоніалізму. За його словами, Польща також була його жертвою в минулому.

"Імперія викрадає людей, у тому числі дітей, і відправляє їх углиб росії. Українці стверджують, що росіяни викрали понад 100 тисяч дітей. Якщо хтось не кориться її волі — імперія вбиває", — сказав він.

Окрім того, президент Польщі заявив, що підтримка жителів найменш розвинених країн має залишатися одним із пріоритетів Євросоюзу. Він зазначив, що ці країни також сильно постраждали внаслідок нападу росії на Україну, саме через підвищення цін на продукти.

Нагадаємо, раніше керівник української розвідки Кирило Буданов спрогнозував, коли російська економіка втратить здатність забезпечувати війну.