Конечная цель путина в отношении Украины — эксплуатировать экономически, — Дуда

Президент Польши

Анджей Дуда заявил, что война россии против Украины носит неоколониальный характер. Кремль хочет эксплуатировать Украину экономически.

Об этом президент Польши сказал во время всеобщих дебатов на пятой Конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре.

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Дуда подчеркнул, что россия хочет завоевать и эксплуатировать своих соседей, что является продолжением исторического колониализма. По его словам, Польша также являлась его жертвой в прошлом.

"Империя похищает людей, в том числе детей, и отправляет их вглубь россии. Украинцы утверждают, что россияне похитили более 100 тысяч детей. Если кто-то не подчиняется ее воле — империя убивает", — сказал он.

Президент Польши заявил, что поддержка жителей наименее развитых стран должна оставаться одним из приоритетов Евросоюза. Он отметил, что эти страны также сильно пострадали в результате нападения россии на Украину, именно из-за повышения цен на продукты.

Напомним, ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов спрогнозировал, когда российская экономика потеряет способность обеспечивать войну.