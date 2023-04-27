Хто і як з іноземних партнерів найбільше допомагає Україні

Військова техніка вантажиться в американський транспортний літак. Фото: defense.gov

Україна щодня отримує велику кількість військово-технічної допомоги. Разом з тим вважається, що на противагу США, Великій Британії чи Польщі, такі країни, як Німеччина, Румунія, Угорщина чи Ізраїль не надто докладаються до перемоги над російськими окупантами.

Хто і як насправді допомагає Україні зброєю, Новини.LIVE спробувало розібратися.

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Варто зазначити відразу, що всі країни, які прямо чи опосередковано увійшли чи співчувають негласній антипутінській коаліції, в міру своїх можливостей і здатності допомагають Збройним силам України протистояти лютому ворогові.

"Одразу хочу спростувати "зраду" з приводу порційності надання допомоги Україні", — говорить військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, пояснює він, що загальна сума військово-технічної та матеріальної допомоги вже сягнула близько 150 мільярдів доларів.

Це свідчить про те, що країни Заходу і Сполучені Штати допомагають нашій країні в моменті відбиття російської агресії, прекрасно розуміючи ті загрози, які стоять перед світовою спільнотою.

Кожне замовлення — в окремий пакет

Що стосується допомоги США, то, як зазначив Снєгирьов, спочатку формується пакет замовлень відповідно до потреб ЗСУ.

А кожне замовлення — індивідуальне, тобто над його виконанням працюють аналітичні групи як української сторони, так і американської. І згідно з потребами на конкретний період укладається наступний пакет військово-технічної допомоги.

Наприклад, в останніх пакетах допомоги були або снаряди, яких конче потребують ЗСУ, або відповідні засоби ураження, ствольна та реактивна артилерія. Це — те, що необхідне ЗСУ в моменті успішного контрнаступу і деокупації тимчасово захоплених РФ територій.

Варіанти є різні

Також варто зважати на те, що є декілька варіантів допомоги — не лише зі складів армії США.

Солдати НАТО завантажують в літак зброю для України. Фото МОУ

Так, є програма щодо закупівель озброєння й оснащення безпосередньо у виробників.

У частини експертів є думка, що США затягували із наданням критичного озброєння, якщо озиратися на лютий 2022 року.

Утім, зазначає Снєгирьов, варто розуміти, що означає сума в 150 мільярдів доларів, на яку нам надали допомогу.

Нагадаємо, що річний оборонний бюджет України — це 4 мільярди доларів, а нам вже надали допомоги на 150 мільярдів доларів. А що стосується темпів надання допомоги, то на першому етапі в основному надавали допомогу засобами активної оборони: протитанкові ракетні комплекси і відповідні ПЗРК.

Тоді ЗСУ, напевно, розглядалися як такі собі повстанські загони, які будуть вести з російськими окупантами ледь не партизанську боротьбу. Але дають допомогу тим, хто вміє нею користуватися.

ЗСУ перевернули ставлення

Між тим ЗСУ в лютому-квітні 2022 року продемонстрували ефективний характер не тільки активної оборони, але й звільнення окупованих територій. Тому з квітня минулого року характер надання допомоги кардинально змінився.

Відповідно, другий етап війни — звільнення українських територій Харківської та Херсонської областей — позначився не лише наданням засобів ураження, але й першими постачаннями бронетехніки.

Глави Міноборони США й України Ллойд Остін і Олексій Резніков. Фото: defense.gov

Й наразі мовиться про те, що останні "Рамштайни" свідчать про надання Україні виключно високотехнологічного озброєння, наступальних і захисних видів озброєння, яких конче потребує українська сторона.

Наразі можна сказати, коментує Снєгирьов, що консенсус щодо допомоги Україні сусідніх країн є міцним і непохитним. Всі російські наративи і намагання російських спецслужб просунути в українське суспільство тезу про те, що Захід втомився від війни і темпи надання військово-технічної допомоги зменшилися, абсолютно не відповідають дійсності.

Варто нагадати в цьому зв'язку про де-юре існування "танкової коаліції".

Зараз вирішується питання створення "авіаційної коаліції". Ба більше, наразі вже технічні питання озвучуються щодо створення "корабельної коаліції", куди вже входять три країни.

Сусіди осторонь не стоять

Тобто можемо говорити про те, звертає увагу військовий експерт, що наші найближчі сусіди — Польща, Чехія, Словаччина — стали своєрідними хабами щодо постачання озброєння в Україну і ремонту пошкодженого в боях озброєння країн НАТО.

Саме на території цих країн розміщені найбільші ремонтні бази.

Що стосується Німеччини, то загальна сума військово-технічної допомоги становить біля 4 млрд доларів.

Причому йдеться про передання Україні надсучасних систем ППО, засобів ураження, ствольної артилерії та відповідної бронетехніки.

Himars — жах росіян. Фото: Wikimedia commons

Незважаючи на всю критику в бік Німеччини, варто говорити про те, що ця країна є другою після США в моменті надання військово-технічної допомоги нашій країні.

Крім того, згадаємо, що на території Німеччини проходять навчання українських військових щодо опанування надсучасною зброєю передових країн НАТО.

Негласна допомога

Водночас окремо варто згадати Угорщину, щодо якої часто можна почути не дуже позитивні оцінки.

Але водночас ми знаємо, що Угорщина чимало допомагає Україні, щоправда непублічно і не озброєнням — гуманітарними проєктами.

Також сюрпризом, наголошує військовий аналітик, є повідомлення про те, що Болгарія дає багато зброї Україні, але так само непублічно.

Чому так?

По-перше, пояснює Снєгирьов, слід враховувати дипломатичний тиск з боку РФ.

Що стосується Болгарії, то на території цієї країни розташовані підприємства, які виробляли зброю ще за часів існування Варшавського договору. Відповідно, коли постало питання розконсервації цих заводів, болгарські підприємства отримали додаткові замовлення. Але реалізація готової продукції йде через треті країни.

Не варто забувати, що і в болгарському парламенті, і в суспільстві є певні проросійські настрої. Тому раз за разом виникає питання щодо доцільності надання Україні військово-технічної допомоги.

Навіть більше, офіційні представники Болгарії змушені виходити на загал і пояснювати, що болгарські ВПК працюють для третіх країн і в них немає прямих постачань в Україну.

Аналогічна ситуація фактично спостерігається й з Угорщиною, яка, на жаль, не завжди демонструє український вектор щодо підтримки нашої країни.

Зокрема, йдеться й про останні заяви, що Угорщина виступає проти дорожньої карти України в НАТО. Також є певні намагання Угорщини блокувати програми надання Україні військово-технічної допомоги.

Прихована допомога

Цікаво, що на адресу Ізраїлю лунає багато критики. Його звинувачують в тому, що він посів незрозумілу позицію стосовно підтримки України.

Якщо ми говоримо про опосередковану допомогу, говорить співрозмовник, то саме ця країна надала найбільшу допомогу і внесла значний вклад в загальну скарбницю нашої перемоги.

Знищення Ізраїлем заводу з виробництва БпЛА. Фото: Reuters

Йдеться про те, що ізраїльська армія та сили безпеки знищили два виробництва на території Сирії, де виготовлялися безпілотні літальні апарати. Ці виробництва здійснювали постачання для потреби російської армії озброєння через порт Тартус.

Також були передані розвідувальні дані щодо тактико-технічних характеристик іранських безпілотників, що дало можливість відпрацювати алгоритм успішної протидії цим смертоносним літальним апаратам.

Разом з тим Ізраїль вирішив позитивно питання передачі так званих експортних ліцензій. Йдеться про системи ранішнього оповіщення, що дасть можливість зберегти тисячі життів цивільного населення України. Також йдеться й про системи виявлення повітряних цілей -— радари, які конче потрібні українській стороні.

Серед інших партнерів не можна не згадати про Румунію.

Вона начебто займає таку собі опосередковану позицію, але останні повідомлення, які йдуть з території Румунії, — це відкриття заводу з виробництва снарядів, які дуже потрібні Україні.

Тих самих — радянських, калібру 152 мм. Адже не менш як 70% засобів ураження ЗСУ — це радянський калібр. Тому ця новина не може не тішити.

До того ж територія Румунії використовується країнами НАТО для прикриття флангів українського угруповання. Йдеться про розміщення на території Румунії систем AWACS.

Таким чином, всі країни, які зацікавлені у знищенні нового недорейху в обличчі теперішньої путінської Росії не залишаються байдужими в допомозі України. Сподіваємося, так буде до її перемоги над ворогом і не тільки…