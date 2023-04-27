Кто и как из иностранных партнеров больше всего помогает Украине

Военная техника грузится в американский транспортный самолет. Фото: defense.gov

Украина каждый день получает большое количество военно-технической помощи. Вместе с тем считается, что в противовес США, Великобритании или Польше, такие страны как Германия, Румыния, Венгрия или Израиль не слишком прилагают усилия к победе над российскими оккупантами.

Кто и как действительно помогает Украине оружием, Новини.LIVE попыталось разобраться.

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"Предательства" нет

Стоит отметить сразу, что все страны, прямо или косвенно вошедшие или сочувствующие негласной антипутинской коалиции, по мере своих возможностей и способностей помогают Вооруженным силам Украины противостоять злейшему врагу.

"Сразу хочу опровергнуть "предательство" по поводу порционности оказания помощи Украине", — говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, объясняет он, что общая сумма военно-технической и материальной помощи уже составила около 150 миллиардов долларов.

Это свидетельствует о том, что страны Запада и Соединенные Штаты помогают нашей стране в момент отражения российской агрессии, прекрасно понимая те угрозы, которые стоят перед мировым сообществом.

Каждый заказ — в отдельный пакет

Что касается помощи США, то, как отметил Снегирев, первоначально формируется пакет заказов в соответствии с потребностями ВСУ.

А каждый заказ — индивидуальный. То есть над его исполнением работают аналитические группы как украинской стороны, так и американской. И согласно потребностям, на конкретный период формируется следующий пакет военно-технической помощи.

Например, в последних пакетах помощи были либо снаряды, необходимые в ВСУ, либо соответствующие средства поражения, ствольная и реактивная артиллерия. Это то, что надо ВСУ в моменте успешного контрнаступления и деоккупации временно захваченных РФ территорий.

Варианты есть разные

Также стоит учитывать, что есть несколько вариантов помощи — не только со складов армии США.

Да, есть программа по закупкам вооружения и оснащения непосредственно у производителей.

Солдаты НАТО загружают в самолет оружие для Украины. Фото: МОУ

У части экспертов бытует мнение, что США затягивали с оказанием критического вооружения, если оглядываться на февраль 2022 года.

Впрочем, отмечает Снегирев, следует понимать, что означает сумма в 150 млрд долларов, на которую нам оказали помощь.

Напомним, что годовой оборонный бюджет Украины — это 4 млрд долларов, а нам уже оказали помощи на 150 млрд долларов. А что касается темпов ее предоставления, то на первом этапе в основном оказывали помощь средствами активной обороны: противотанковые ракетные комплексы и соответствующие ПЗРК.

Тогда ВСУ, наверное, рассматривались как некие повстанческие отряды, которые будут вести с российскими оккупантами чуть ли не партизанскую борьбу. Но дают помощь тем, кто умеет ею пользоваться.

ВСУ перевернули отношение

Между тем ВСУ в феврале-апреле 2022 года продемонстрировали эффективный характер не только активной обороны, но и освобождения оккупированных территорий. Поэтому с апреля прошлого года характер оказания помощи кардинально изменился.

Соответственно, второй этап войны — освобождение украинских территорий Харьковской и Херсонской областей — охарактеризовался не только предоставлением средств поражения, но и первыми поставками бронетехники.

Главы Минобороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников. Фото: defense.gov

И сейчас говорится о том, что последние "Рамштайны" свидетельствуют о предоставлении Украине исключительно высокотехнологичного вооружения, наступательных и защитных видов вооружения, в которых нуждается украинская сторона.

Пока можно сказать, комментирует Снегирев, что консенсус относительно помощи Украине соседних стран прочный и непоколебимый. Все российские нарративы и попытки российских спецслужб продвинуть в украинское общество тезис о том, что Запад устал от войны и темпы оказания военно-технической помощи снизились, абсолютно не соответствуют действительности.

Следует напомнить в этой связи о де-юре существования "танковой коалиции".

Сейчас решается вопрос создания "авиационной коалиции". Более того, озвучиваются уже технические вопросы по созданию "корабельной коалиции", куда уже входят три страны.

Соседи в стороне не стоят

То есть можем говорить о том, обращает внимание военный эксперт, что наши ближайшие соседи — Польша, Чехия, Словакия — стали своеобразными хабами по поставкам вооружения в Украину и ремонту поврежденного в боях вооружения стран НАТО.

Именно на территории этих стран размещены самые большие ремонтные базы.

Что касается Германии, то общая сумма военно-технической помощи составляет около 4 млрд долларов.

Причем речь идет о передаче Украине современных систем ПВО, средств поражения, ствольной артиллерии и соответствующей бронетехники.

Himars — ужас россиян. Фото: Wikimedia commons

Несмотря на всю критику в сторону Германии, следует говорить о том, что эта страна вторая после США в моменте оказания военно-технической помощи нашей стране.

Кроме того, вспомним, что на территории Германии проходят учения украинских военных по овладению сверхсовременным оружием передовых стран НАТО.

Негласная помощь

В то же время отдельно стоит упомянуть Венгрию, относительно которой часто можно услышать не самые положительные оценки.

Но мы знаем, что Венгрия немало помогает Украине, правда, непублично и не вооружением — гуманитарными проектами.

Также сюрпризом, отмечает военный аналитик, является сообщение о том, что Болгария дает много оружия Украине, но также непублично.

Почему так?

Во-первых, объясняет Снегирев, следует учитывать дипломатическое давление со стороны РФ.

Что касается Болгарии, то на территории этой страны расположены предприятия, производившие оружие еще при существовании Варшавского договора. Соответственно, когда встал вопрос о расконсервации этих заводов, болгарские предприятия получили дополнительные заказы. Но реализация готовой продукции идет через третьи страны.

Не следует забывать, что и в болгарском парламенте, и в обществе есть определенные пророссийские настроения. Поэтому то и дело возникает вопрос о целесообразности предоставления Украине военно-технической помощи.

Более того, официальные представители Болгарии вынуждены выходить на публику и объяснять, что болгарские ВПК работают для третьих стран и у них нет прямых поставок в Украину.

Аналогичная ситуация фактически наблюдается и с Венгрией, которая, к сожалению, не всегда демонстрирует украинский вектор поддержки нашей страны.

В частности, речь идет и о последних заявлениях, что Венгрия выступает против дорожной карты Украины в НАТО. Также есть определенные попытки Венгрии блокировать программы предоставления Украине военно-технической помощи.

Скрытая помощь

Интересно, что в адрес Израиля раздается много критики. Его обвиняют в том, что он занял непонятную позицию по поддержке Украины.

Если мы говорим об опосредованной помощи, замечает собеседник, то именно эта страна оказала наибольшую помощь и внесла значительный вклад в общую копилку нашей победы.

Уничтожение Израилем завода по производству БпЛА. Фото: Reuters

Речь идет о том, что израильская армия и силы безопасности уничтожили два производства на территории Сирии, где выпускались беспилотные летательные аппараты. Эти производства осуществляли поставки для нужд российской армии вооружения через порт Тартус.

Также были переданы разведывательные данные по тактико-техническим характеристикам иранских беспилотников, что позволило отработать алгоритм успешного противодействия этим смертоносным летательным аппаратам.

Вместе с тем Израиль решил положительно вопрос передачи так называемых экспортных лицензий. Речь идет о системах раннего оповещения, что позволит сохранить тысячи жизней гражданского населения Украины. Также речь идет и о системах обнаружения воздушных целей — радары, которые очень нужны украинской стороне.

Среди других партнеров нельзя не упомянуть о Румынии.

Она вроде бы занимает некую опосредованную позицию, но последние сообщения, идущие с территории Румынии — это открытие завода по производству снарядов, которые очень нужны Украине. Те же советские, калибра 152 мм. Ведь не менее 70% средств поражения ВСУ — это советский калибр. Поэтому такая новость не может не радовать.

К тому же территория Румынии используется странами НАТО для прикрытия флангов украинской группировки. Речь идет о размещении на территории Румынии систем AWACS.

Таким образом, все страны, которые заинтересованы в уничтожении нового недорейха в лице нынешней путинской России, не остаются равнодушными в помощи Украины. Надеемся, так будет до ее победы над врагом и не только…