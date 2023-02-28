Обстріли у Херсоні: ситуація в регіоні за добу

Антирекорд на Херсонщині: за добу ворог завдав 119 обстрілів
За добу 27 лютого окупанти 119 разів обстріляли правобережну Херсонщину, це антирекорд за кількістю ворожих ударів за добу. Серед цивільних є поранені, люди налякані.
Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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"За останню добу окупанти 119 разів обстріляли правобережну частину Херсонщини. Це антирекорд за весь час. Таке було вже доволі давно. Саме обласний центр обстріляли 18 разів, а це означає, що це щогодинні обстріли", — сказав Хлань.
За його словами, окупанти б'ють по житлових будинках та приватному сектору. Це хаотичні удари, які мають на меті залякування місцевого населення.
"Своє безсилля виливають у тероризм мирних мешканців Херсона. За останню добу троє постраждалих, загиблих немає. Але люди на сьогоднішній день психічно напружені, тому що постійне очікування "прильоту" виснажує", — додав Хлань.
Нагадаємо, протягом доби 26 лютого російські окупаційні війська завдали 13 авіаційних та п’ять ракетних атак по цивільній інфраструктурі України. Під час атак використовувалися і дрони.