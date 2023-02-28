Обстріли у Херсоні: ситуація в регіоні за добу

Херсонщину обстріляли рекордну кількість разів

За добу 27 лютого окупанти 119 разів обстріляли правобережну Херсонщину, це антирекорд за кількістю ворожих ударів за добу. Серед цивільних є поранені, люди налякані.

Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"За останню добу окупанти 119 разів обстріляли правобережну частину Херсонщини. Це антирекорд за весь час. Таке було вже доволі давно. Саме обласний центр обстріляли 18 разів, а це означає, що це щогодинні обстріли", — сказав Хлань.

За його словами, окупанти б'ють по житлових будинках та приватному сектору. Це хаотичні удари, які мають на меті залякування місцевого населення.

"Своє безсилля виливають у тероризм мирних мешканців Херсона. За останню добу троє постраждалих, загиблих немає. Але люди на сьогоднішній день психічно напружені, тому що постійне очікування "прильоту" виснажує", — додав Хлань.

Нагадаємо, протягом доби 26 лютого російські окупаційні війська завдали 13 авіаційних та п’ять ракетних атак по цивільній інфраструктурі України. Під час атак використовувалися і дрони.