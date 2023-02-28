Обстрелы в Херсоне: ситуация в регионе в сутки

Антирекорд в Херсонской области: за сутки враг нанес 119 обстрелов
За сутки 27 февраля оккупанты 119 раз обстреляли правобережную Херсонщину, это антирекорд по количеству вражеских ударов в сутки. Среди гражданских есть раненые, люди напуганы.
Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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"За последние сутки оккупанты 119 раз обстреляли правобережную часть Херсонщины. Это антирекорд за все время. Такое было уже довольно давно. Именно областной центр обстреляли 18 раз, а это значит, что это ежечасные обстрелы", — сказал Хлань.
По его словам, оккупанты бьют по жилым домам и частному сектору. Это хаотические удары, направленные на запугивание местного населения.
"Свое бессилие выливают в терроризм мирных жителей Херсона. За последние сутки трое пострадавших, погибших нет. Но люди на сегодняшний день психически напряжены, потому что постоянное ожидание "прилета" истощает", — добавил Хлань.
Напомним, за сутки 26 февраля российские оккупационные войска нанесли 13 авиационных и пять ракетных атак по гражданской инфраструктуре Украины. Во время атак использовались и дроны.