Обстрелы в Херсоне: ситуация в регионе в сутки

Херсонщину обстреляли рекордное количество раз

За сутки 27 февраля оккупанты 119 раз обстреляли правобережную Херсонщину, это антирекорд по количеству вражеских ударов в сутки. Среди гражданских есть раненые, люди напуганы.

Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"За последние сутки оккупанты 119 раз обстреляли правобережную часть Херсонщины. Это антирекорд за все время. Такое было уже довольно давно. Именно областной центр обстреляли 18 раз, а это значит, что это ежечасные обстрелы", — сказал Хлань.

По его словам, оккупанты бьют по жилым домам и частному сектору. Это хаотические удары, направленные на запугивание местного населения.

"Свое бессилие выливают в терроризм мирных жителей Херсона. За последние сутки трое пострадавших, погибших нет. Но люди на сегодняшний день психически напряжены, потому что постоянное ожидание "прилета" истощает", — добавил Хлань.

Напомним, за сутки 26 февраля российские оккупационные войска нанесли 13 авиационных и пять ракетных атак по гражданской инфраструктуре Украины. Во время атак использовались и дроны.