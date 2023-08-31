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Арахамія розповів про реформу, яка зупинить зловживання у ВЛК

31 серпня 2023 13:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Арахамія розповів про реформу, яка зупинить зловживання у ВЛК
Голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія. Фото: Голос України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Увесь пакет документів щодо комплексної реформи військово-лікарських комісій буде ухвалено до нового року. Наразі ухвалено два закони, які усунуть корупційні махінації. 

Про це заявив голова фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону.

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"Ми хочемо провести комплексну реформу, яка зробить проходження ВЛК дуже зручним для тих, кому це справді потрібно. Водночас ті, хто за гроші хочуть купити собі результат, не зможуть цього зробити... Ми вже ухвалили два закони, але весь пакет містить декілька документів. Я думаю, що до нового року весь пакет документів уже буде ухвалено", — сказав Арахамія

За словами народного депутата, комплексна реформа військово-лікарських комісій зробить систему зручнішою для пацієнтів й усуне корупційні ризики.

Арахамія нагадав, що питанням роботи військово-лікарських комісій було присвячено декілька засідань і робочої групи, і профільного комітету, триває співпраця з декількома волонтерськими та ветеранськими організаціями.

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