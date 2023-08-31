Арахамия рассказал о реформе, которая остановит злоупотребление в ВВК

Глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Фото: Голос Украины

Весь пакет документов по комплексной реформе военно-врачебных комиссий будет принят до нового года. В настоящее время приняты два закона, которые устранят коррупционные махинации.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в эфире национального телемарафона.

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Реформа военно-врачебных комиссий

"Мы хотим провести комплексную реформу, которая сделает прохождение ВЛК очень удобным для тех, кому это действительно нужно. В то же время те, кто за деньги хотят купить себе результат, не смогут этого сделать... Мы уже приняли два закона, но весь пакет содержит несколько документов. Я думаю, что к новому году весь пакет документов уже будет принят", — сказал Арахамия

По словам народного депутата, комплексная реформа военно-врачебных комиссий сделает систему более удобной для пациентов и устранит коррупционные риски.

Арахамия напомнил, что вопросам работы военно-врачебных комиссий было посвящено несколько заседаний и рабочей группы, и профильного комитета, продолжается сотрудничество с несколькими волонтерскими и ветеранскими организациями.

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