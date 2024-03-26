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Армія Білорусі може напасти на територію НАТО — Лукашенко провів військову нараду

26 березня 2024 22:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Армія Білорусі може напасти на територію НАТО — Лукашенко провів військову нараду
Олександр Лукашенко на військовій нараді. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може планувати вторгнення в прикордонну територію НАТО. Ціллю білоруських військ може виступити Сувальський коридор Литви й Польщі, який розташований між Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

Про це інформують білоруські провладні ЗМІ.

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Армія Білорусі може напасти на територію НАТО

Як повідомляється, ймовірність прямого протистояння Білорусі з країнами НАТО стала відома під час наради білоруського президента з командувача Північно-Західного оперативного командування Олександром Науменком.

"Даремно вони себе так поводять. Але зараз тобі доведеться протистояти балтійським республікам… І частину Польщі ти прихоплюєш", — сказав Лукашенко на нараді.

Також він поцікавився у Науменка, чи зможе він утримати цю територію "своїми військами", на що Науменко відповів, що "всі дії сплановані, питання бойової готовності відпрацьовуються, особовий склад готується".

Зазначимо, що Сувальський коридор між Росією та Калінінградської області вважається найімовірнішим місцем першого удару у випадку прямої війни Росії проти східних країн-учасниць НАТО. 

Нагадаємо, раніше білоруський добровольчий полк імені Кастуся Калиновського, зробив звернення до білорусів, оголосивши загальну мобілізацію громадян країни.

Водночас не так давно Білорусь у ніч проти 14 березня перекинула ешелон з технікою та військовими до Ошмянського району на межі з Литвою. 

Білорусь
Польща
Олександр Лукашенко
Литва
НАТО
армія

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