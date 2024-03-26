Армия Беларуси может напасть на территорию НАТО — Лукашенко провел военное совещание

Александр Лукашенко на военном совещании. Фото: скриншот

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может планировать вторжение в приграничную территорию НАТО. Целью белорусских войск может выступить Сувальский коридор Литвы и Польши, расположенный между Беларусью и Калининградской областью России.

Об этом информируют белорусские провластные СМИ.

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Как сообщается, вероятность прямого противостояния Беларуси со странами НАТО стала известна во время совещания белорусского президента с командующим Северо-Западным оперативным командованием Александром Науменко.

"Напрасно они себя так ведут. Но сейчас тебе придется противостоять балтийским республикам… И часть Польши ты прихватываешь", — сказал Лукашенко на совещании.

Также он поинтересовался у Науменко, сможет ли он удержать эту территорию "своими войсками", на что Науменко ответил, что "все действия спланированы, вопросы боевой готовности отрабатываются, личный состав готовится".

Отметим, что Сувальский коридор между Россией и Калининградской области считается самым вероятным местом первого удара в случае прямой войны России против восточных стран-участниц НАТО.

Напомним, ранее белорусский добровольческий полк имени Кастуся Калиновского сделал обращение к беларусам, объявив общую мобилизацию граждан страны.

В то же время не так давно Беларусь в ночь на 14 марта перебросила эшелон с техникой и военными в Ошмянский район на границе с Литвой.