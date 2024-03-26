Армия Беларуси может напасть на территорию НАТО — Лукашенко провел военное совещание
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может планировать вторжение в приграничную территорию НАТО. Целью белорусских войск может выступить Сувальский коридор Литвы и Польши, расположенный между Беларусью и Калининградской областью России.
Об этом информируют белорусские провластные СМИ.
Армия Беларуси может напасть на территорию НАТО
Как сообщается, вероятность прямого противостояния Беларуси со странами НАТО стала известна во время совещания белорусского президента с командующим Северо-Западным оперативным командованием Александром Науменко.
"Напрасно они себя так ведут. Но сейчас тебе придется противостоять балтийским республикам… И часть Польши ты прихватываешь", — сказал Лукашенко на совещании.
Также он поинтересовался у Науменко, сможет ли он удержать эту территорию "своими войсками", на что Науменко ответил, что "все действия спланированы, вопросы боевой готовности отрабатываются, личный состав готовится".
Отметим, что Сувальский коридор между Россией и Калининградской области считается самым вероятным местом первого удара в случае прямой войны России против восточных стран-участниц НАТО.
Напомним, ранее белорусский добровольческий полк имени Кастуся Калиновского сделал обращение к беларусам, объявив общую мобилизацию граждан страны.
В то же время не так давно Беларусь в ночь на 14 марта перебросила эшелон с техникой и военными в Ошмянский район на границе с Литвой.
Читайте Новини.LIVE!