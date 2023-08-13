Армія РФ продовжує терор проти Херсонської області: Прокудін про нові обстріли

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: kherson.ipc.

Триває 536 день російського терору проти України, зокрема Херсонської області. За добу супротивник 61 раз обстріляв регіон.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Прокудін повідомив, що за добу РФ випустила 365 снарядів з мінометів, артилерії, дронів та БМП-2. При цьому по Херсону супротивник випустив 13 снарядів.

Глава Херсонської ОВА уточнив, що внаслідок обстрілів постраждали житлові квартали населених пунктів, території та приміщення підприємств у Херсоні, а також вежі зв'язку у Бериславі.

Через агресію російських терористів троє людей у регіоні отримали поранення.

Повідомлення Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, що останнім часом на Херсонщині спостерігається стійка присутність української армії на лівій стороні Дніпра, що відрізняється від минулих рейдів України. Так, ЗСУ зайняли область на захід від Козачих Лагерів, йдучи короткочасними операціями через Дніпро.