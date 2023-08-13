Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Армия РФ продолжает террор против Херсонской области: Прокудин про новые обстрелы arrow

Армия РФ продолжает террор против Херсонской области: Прокудин про новые обстрелы

13 августа 2023 09:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Армия РФ продолжает террор против Херсонской области: Прокудин про новые обстрелы
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: kherson.ipc.
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Продолжается 536 день российского террора против Украины, в частности Херсонской области. За сутки противник 61 раз обстрелял регион.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Обстрелы Херсонской области

Прокудин сообщил, что за сутки РФ выпустила 365 снарядов из минометов, артиллерии, дронов и БМП-2. При этом по Херсону противник выпустил 13 снарядов.

Глава Херсонской ОВА уточнил, что в результате обстрелов пострадали жилые кварталы населенных пунктов, территории и помещения предприятий в Херсоне, а также вышки связи в Бериславе.

Из-за агрессии российских террористов, трое человек в регионе получили ранения.

скриншот
Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, что за последнее время в Херсонской области наблюдается стойкое присутствие украинской армии на левой стороне Днепра, что отличается от прошлых рейдов Украины. Так,  ВСУ заняли область к западу от Казачьих Лагерей, следуя за кратковременными операциями через Днепр.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Главные новости 12 августа: взрывы на Крымском мосту и падение самолета Су-30 в РФ

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз