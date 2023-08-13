Армия РФ продолжает террор против Херсонской области: Прокудин про новые обстрелы

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: kherson.ipc.

Продолжается 536 день российского террора против Украины, в частности Херсонской области. За сутки противник 61 раз обстрелял регион.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Прокудин сообщил, что за сутки РФ выпустила 365 снарядов из минометов, артиллерии, дронов и БМП-2. При этом по Херсону противник выпустил 13 снарядов.

Глава Херсонской ОВА уточнил, что в результате обстрелов пострадали жилые кварталы населенных пунктов, территории и помещения предприятий в Херсоне, а также вышки связи в Бериславе.

Из-за агрессии российских террористов, трое человек в регионе получили ранения.

Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, что за последнее время в Херсонской области наблюдается стойкое присутствие украинской армии на левой стороне Днепра, что отличается от прошлых рейдов Украины. Так, ВСУ заняли область к западу от Казачьих Лагерей, следуя за кратковременными операциями через Днепр.