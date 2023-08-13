Армия РФ продолжает террор против Херсонской области: Прокудин про новые обстрелы
Продолжается 536 день российского террора против Украины, в частности Херсонской области. За сутки противник 61 раз обстрелял регион.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсонской области
Прокудин сообщил, что за сутки РФ выпустила 365 снарядов из минометов, артиллерии, дронов и БМП-2. При этом по Херсону противник выпустил 13 снарядов.
Глава Херсонской ОВА уточнил, что в результате обстрелов пострадали жилые кварталы населенных пунктов, территории и помещения предприятий в Херсоне, а также вышки связи в Бериславе.
Из-за агрессии российских террористов, трое человек в регионе получили ранения.
Напомним, что за последнее время в Херсонской области наблюдается стойкое присутствие украинской армии на левой стороне Днепра, что отличается от прошлых рейдов Украины. Так, ВСУ заняли область к западу от Казачьих Лагерей, следуя за кратковременными операциями через Днепр.