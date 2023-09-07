Атака безпілотників на Росію: ефір Новини.LIVE

Вибух у Ростові. Фото: соцмережі

Гостями студії Новини.LIVE стали політолог Ігор Рейтерович, кандидат історичних наук, журналіст-міжнародник Єгор Брайлян та військовий експерт, полковник контррозвідки у запасі Михайло Притула. Вони обговорять чергову атаку безпілотників на Росію.

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Ефір Новини.LIVE

Гості студії прокоментують заяви РФ про збиття дронів в Ростовській області та Підмосков’ї.

Рейтерович, Брайлян та Притула також обговорять надсилання повісток через "Дію" та передачу США для України конфіскованих у російських підсанкційних олігархів активів на 5,4 млн доларів.

Нагадаємо, у Росії знову заявили, що у ніч на 7 вересня Москву атакував безпілотник. Там вкотре вихваляли роботу своєї ППО.

Також ми писали, що вночі 7 вересня у Ростові-на-Дону, що в Росії, місцеві жителі чули три потужні вибухи, після чого на одній із вулиць міста спалахнув автомобіль. Інцидент трапився неподалік штабу Південного військового округу.