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Атака безпілотників на Росію: ефір Новини.LIVE

7 вересня 2023 08:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Атака безпілотників на Росію: ефір Новини.LIVE
Вибух у Ростові. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Гостями студії Новини.LIVE стали політолог Ігор Рейтерович, кандидат історичних наук, журналіст-міжнародник Єгор Брайлян та військовий експерт, полковник контррозвідки у запасі Михайло Притула. Вони обговорять чергову атаку безпілотників на Росію.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Гості студії прокоментують заяви РФ про збиття дронів в Ростовській області та Підмосков’ї. 

Рейтерович, Брайлян та Притула також обговорять надсилання повісток через "Дію" та передачу США для України конфіскованих у російських підсанкційних олігархів активів на 5,4 млн доларів.

Нагадаємо, у Росії знову заявили, що у ніч на 7 вересня Москву атакував безпілотник. Там вкотре вихваляли роботу своєї ППО. 

Також ми писали, що вночі 7 вересня у Ростові-на-Дону, що в Росії, місцеві жителі чули три потужні вибухи, після чого на одній із вулиць міста спалахнув автомобіль. Інцидент трапився неподалік штабу Південного військового округу.

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