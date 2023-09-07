Атака беспилотников на Россию: эфир Новини.LIVE
Гостями студии Новини.LIVE стали политолог Игорь Рейтерович, кандидат исторических наук, журналист-международник Егор Брайлян и военный эксперт, полковник контрразведки в запасе Михаил Притула. Они обсудят очередную атаку беспилотников на Россию.
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Эфир Новини.LIVE
Гости студии прокомментируют заявления РФ о сбитии дронов в Ростовской области и Подмосковье.
Рейтерович, Брайлян и Притула также обсудят отправку повесток через "Дію" и передачу США для Украины конфискованных у российских подсанкционных олигархов активов на 5,4 млн долларов.
Напомним, в России снова заявили, что в ночь на 7 сентября Москву атаковал беспилотник. Там в очередной раз восхваляли работу своей ПВО.
Также мы писали, что ночью 7 сентября в Ростове-на-Дону в России местные жители слышали три мощных взрыва, после чего на одной из улиц города вспыхнул автомобиль. Инцидент произошел недалеко от штаба Южного военного округа.