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Атака беспилотников на Россию: эфир Новини.LIVE

7 сентября 2023 08:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Атака беспилотников на Россию: эфир Новини.LIVE
Взрыв в Ростове. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Гостями студии Новини.LIVE стали политолог Игорь Рейтерович, кандидат исторических наук, журналист-международник Егор Брайлян и военный эксперт, полковник контрразведки в запасе Михаил Притула. Они обсудят очередную атаку беспилотников на Россию.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Гости студии прокомментируют заявления РФ о сбитии дронов в Ростовской области и Подмосковье.

Рейтерович, Брайлян и Притула также обсудят отправку повесток через "Дію" и передачу США для Украины конфискованных у российских подсанкционных олигархов активов на 5,4 млн долларов.

Напомним, в России снова заявили, что в ночь на 7 сентября Москву атаковал беспилотник. Там в очередной раз восхваляли работу своей ПВО.

Также мы писали, что ночью 7 сентября в Ростове-на-Дону в России местные жители слышали три мощных взрыва, после чего на одной из улиц города вспыхнул автомобиль. Инцидент произошел недалеко от штаба Южного военного округа.

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