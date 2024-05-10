Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Атака БпЛА — які області України в небезпеці arrow

Атака БпЛА — які області України в небезпеці

10 травня 2024 00:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога зараз, уночі 10 травня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА
Безпілотник у небі. Фото ілюстративне: Громадське Радіо/Twitter
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу зараз, уночі 10 травня, оголосили в трьох областях України. Червоні на карті тривог Херсонська, Миколаївська та Запорізька області.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Читайте також:
Атака БпЛА — які області України в небезпеці - фото 1
Карта повітряних тривог станом на 00:23 10 травня

Чому оголосили повітряну тривогу

Повітряну тривогу оголосили ще ввечері 9 травня. У Запорізькій області вона триває з 23:41, а в Херсонській та Миколаївській областях — з 23:48.

О 23:50 в Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА.

Атака БпЛА — які області України в небезпеці - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: о 00:24 оголосили тривогу в Харківській області.

Атака БпЛА — які області України в небезпеці - фото 3
Карта повітряних тривог станом на 00:24 10 травня

Оновлено: о 00:40 дали відбій у Харківській області, о 00:41 — у Запорізькій області, а о 00:44 — у Миколаївській області.

Атака БпЛА — які області України в небезпеці - фото 4
Карта повітряних тривог станом на 00:44 10 травня

Нагадаємо, під час обстрілів критичної інфраструктури 8 травня зазнали пошкоджень об'єкти гідроенергетики. Станом на 9 травня було виведено з експлуатації дві ГЕС.

Також ми повідомляли про те, що російські загарбники вдень, 9 травня, завдали удару по місту Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок цього обстрілу дві людини загинуло. Також є двоє поранених.

війна
безпілотники
повітряна тривога
небезпека
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні