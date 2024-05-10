Повітряна тривога зараз, уночі 10 травня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА

Атака БпЛА — які області України в небезпеці
Повітряну тривогу зараз, уночі 10 травня, оголосили в трьох областях України. Червоні на карті тривог Херсонська, Миколаївська та Запорізька області.
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.
Чому оголосили повітряну тривогу
Повітряну тривогу оголосили ще ввечері 9 травня. У Запорізькій області вона триває з 23:41, а в Херсонській та Миколаївській областях — з 23:48.
О 23:50 в Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА.
Оновлено: о 00:24 оголосили тривогу в Харківській області.
Оновлено: о 00:40 дали відбій у Харківській області, о 00:41 — у Запорізькій області, а о 00:44 — у Миколаївській області.
Нагадаємо, під час обстрілів критичної інфраструктури 8 травня зазнали пошкоджень об'єкти гідроенергетики. Станом на 9 травня було виведено з експлуатації дві ГЕС.
Також ми повідомляли про те, що російські загарбники вдень, 9 травня, завдали удару по місту Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок цього обстрілу дві людини загинуло. Також є двоє поранених.
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