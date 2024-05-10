Повітряна тривога зараз, уночі 10 травня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА

Безпілотник у небі. Фото ілюстративне: Громадське Радіо/Twitter

Повітряну тривогу зараз, уночі 10 травня, оголосили в трьох областях України. Червоні на карті тривог Херсонська, Миколаївська та Запорізька області.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Читайте також:

Карта повітряних тривог станом на 00:23 10 травня

Чому оголосили повітряну тривогу

Повітряну тривогу оголосили ще ввечері 9 травня. У Запорізькій області вона триває з 23:41, а в Херсонській та Миколаївській областях — з 23:48.

О 23:50 в Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: о 00:24 оголосили тривогу в Харківській області.

Карта повітряних тривог станом на 00:24 10 травня

Оновлено: о 00:40 дали відбій у Харківській області, о 00:41 — у Запорізькій області, а о 00:44 — у Миколаївській області.

Карта повітряних тривог станом на 00:44 10 травня

Нагадаємо, під час обстрілів критичної інфраструктури 8 травня зазнали пошкоджень об'єкти гідроенергетики. Станом на 9 травня було виведено з експлуатації дві ГЕС.

Також ми повідомляли про те, що російські загарбники вдень, 9 травня, завдали удару по місту Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок цього обстрілу дві людини загинуло. Також є двоє поранених.