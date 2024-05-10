Воздушная тревога сейчас, ночью 10 мая, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ударных БпЛА

Беспилотник в небе. Фото иллюстративное: Общественное Радио/Twitter

Воздушную тревогу сейчас, ночью 10 мая, объявили в трех областях Украины. Красные на карте тревог Херсонская, Николаевская и Запорожская области.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

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Карта воздушных тревог на 00:23 10 мая

Почему объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили еще вечером 9 мая. В Запорожской области она длится с 23:41, а в Херсонской и Николаевской областях — с 23:48.

В 23:50 в Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе применения ударных БпЛА.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: в 00:24 объявили тревогу в Харьковской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:24 10 мая

Обновлено: в 00:40 дали отбой в Харьковской области, в 00:41 — в Запорожской области, а в 00:44 — в Николаевской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:44 10 мая

Обновлено: в 00:54 дали отбой в Херсонской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:55 10 мая

Напомним, во время обстрелов критической инфраструктуры 8 мая получили повреждения объекты гидроэнергетики. По состоянию на 9 мая были выведены из эксплуатации две ГЭС.

Также мы сообщали о том, что российские захватчики днем, 9 мая, нанесли удар по городу Никополь Днепропетровской области. В результате этого обстрела два человека погибли. Также есть двое раненых.