Атака дронів на Вінниччину: голова ОВА Борзов розповів про наслідки удару

Голова Вінницької ОВА Борзов на місці обстрілу. Фото: Facebook-сторінка Вінницької ОВА

Російські окупаційні війська у ніч з 20 на 21 квітня завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури Вінницької області дроном-камікадзе. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Читайте також:

Атака на Вінницьку область

Російські окупаційні війська у ніч проти 21 квітня атакували Вінницьку область.

Атака здійснювалася з використанням безпілотників-камікадзе.

Наслідки удару

Було зафіксоване влучання російського дрона в об’єкт критичної інфраструктури.

Внаслідок удару на об’єкті розпочалася пожежа, яку до ранку рятувальні та спеціальні служби зуміли ліквідувати.

"На щастя, обійшлося без жертв", — наголосив голова Вінницької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, що у ніч з 20 на 21 квітня росіяни вперше з березня атакували Київ дронами-камікадзе.

Сили оборони, як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, збили вісім російських безпілотників, з української сторони обійшлося без жертв і руйнувань.