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Атака дронів на Вінниччину: голова ОВА Борзов розповів про наслідки удару

21 квітня 2023 12:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Атака дронів на Вінниччину: голова ОВА Борзов розповів про наслідки удару
Голова Вінницької ОВА Борзов на місці обстрілу. Фото: Facebook-сторінка Вінницької ОВА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська у ніч з 20 на 21 квітня завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури Вінницької області дроном-камікадзе. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

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Атака на Вінницьку область

Російські окупаційні війська у ніч проти 21 квітня атакували Вінницьку область.

Атака здійснювалася з використанням безпілотників-камікадзе.

Наслідки удару

Було зафіксоване влучання російського дрона в об’єкт критичної інфраструктури.

Внаслідок удару на об’єкті розпочалася пожежа, яку до ранку рятувальні та спеціальні служби зуміли ліквідувати.

"На щастя, обійшлося без жертв", наголосив голова Вінницької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, що у ніч з 20 на 21 квітня росіяни вперше з березня атакували Київ дронами-камікадзе. 

Сили оборони, як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, збили вісім російських безпілотників, з української сторони обійшлося без жертв і руйнувань.

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