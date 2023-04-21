Атака дронів на Вінниччину: голова ОВА Борзов розповів про наслідки удару
Російські окупаційні війська у ніч з 20 на 21 квітня завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури Вінницької області дроном-камікадзе. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
Атака на Вінницьку область
Російські окупаційні війська у ніч проти 21 квітня атакували Вінницьку область.
Атака здійснювалася з використанням безпілотників-камікадзе.
Наслідки удару
Було зафіксоване влучання російського дрона в об’єкт критичної інфраструктури.
Внаслідок удару на об’єкті розпочалася пожежа, яку до ранку рятувальні та спеціальні служби зуміли ліквідувати.
"На щастя, обійшлося без жертв", — наголосив голова Вінницької обласної військової адміністрації.
Нагадаємо, що у ніч з 20 на 21 квітня росіяни вперше з березня атакували Київ дронами-камікадзе.
Сили оборони, як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, збили вісім російських безпілотників, з української сторони обійшлося без жертв і руйнувань.