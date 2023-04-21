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Атака дронов в Винницкой области: глава ОВА Борзов рассказал о последствиях удара

21 апреля 2023 12:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Атака дронов в Винницкой области: глава ОВА Борзов рассказал о последствиях удара
Глава Винницкой ОВА Борзов на месте обстрела. Фото: Facebook-страница Винницкой ОВА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска в ночь с 20 на 21 апреля нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Винницкой области дроном-камикадзе. В результате атаки никто не пострадал.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

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Атака на Винницкую область

Российские оккупационные войска в ночь на 21 апреля атаковали Винницкую область.

Атака производилась с использованием беспилотников-камикадзе.

Последствия удара

Было зафиксировано попадание российского дрона в объект критической инфраструктуры.

В результате удара на объекте начался пожар, который к утру спасательные и специальные службы сумели ликвидировать.

"К счастью, обошлось без жертв", — подчеркнул глава Винницкой областной военной администрации.

Напомним, что в ночь с 20 на 21 апреля россияне впервые с марта атаковали Киев дронами-камикадзе.

Силы обороны, как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сбили восемь российских беспилотников, с украинской стороны обошлось без жертв и разрушений.

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