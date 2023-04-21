Атака дронов в Винницкой области: глава ОВА Борзов рассказал о последствиях удара
Российские оккупационные войска в ночь с 20 на 21 апреля нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Винницкой области дроном-камикадзе. В результате атаки никто не пострадал.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
Атака на Винницкую область
Российские оккупационные войска в ночь на 21 апреля атаковали Винницкую область.
Атака производилась с использованием беспилотников-камикадзе.
Последствия удара
Было зафиксировано попадание российского дрона в объект критической инфраструктуры.
В результате удара на объекте начался пожар, который к утру спасательные и специальные службы сумели ликвидировать.
"К счастью, обошлось без жертв", — подчеркнул глава Винницкой областной военной администрации.
Напомним, что в ночь с 20 на 21 апреля россияне впервые с марта атаковали Киев дронами-камикадзе.
Силы обороны, как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сбили восемь российских беспилотников, с украинской стороны обошлось без жертв и разрушений.