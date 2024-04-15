Атака Ірану на Ізраїль — які плюси і мінуси є для України

Іранська повітряна атака на Ізраїль. Фото: Reuters

Україна у "війні вихідного дня" може отримати як плюси, так і мінуси для свого нинішнього становища. З одного боку, атака на Ізраїль змусить Палату представників Конгресу США таки розблокувати питання допомоги двом нашим країнам, з іншого — у світі почнуть зростати ціни на нафту, що є на користь Росії.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

Читайте також:

Позитив для України

Вигоду для України у близькосхідній "війні вихідного дня" можна відзначити, на думку Петра Черника, у тому, що Іран використав велику кількість "Шахедів".

"Тож так чи інакше іранці будуть змушені зосередитися на власних потребах у цій царині, а не на потребах Росії. А Росія, нагадаю, робить для своїх "Шахедів" тільки корпуси, усім іншим займається саме іранська сторона — яка тепер буде більше уваги приділяти власним запасам дронів", — наголосив експерт.

Крім того, дуже великим плюсом для України має стати те, що удар по Ізраїлю допоможе розблокувати процес ухвалення нової допомоги — для них і для нас, на чому давно наполягає Білий дім.

Негатив для України

Мінусом для України є те, що ціна на нафту поповзла угору.

"Це вигідно Путіну. Його режим живе ж тільки тому, що має вільноконвертовану валюту. А її він може отримати перш за все завдяки нафтогазовій промисловості", — підкреслив Петро Черник.

Нагадаємо, що Іран ввечері в суботу, 13 квітня, запустив по Ізраїлю ударні безпілотники та ракети. Внаслідок обстрілу є постраждалі, серед яких діти.

Також ми писали, що Ізраїль планує "суттєву відповідь" на іранську атаку. Однак на тлі занепокоєння щодо цього США країна обіцяє узгодити це із союзниками.

Крім того, президент США Джо Байден висловив, що Америка утримається від участі у будь-яких можливих наступальних операціях Ізраїлю проти Ірану. Як повідомляють ЗМІ, Байден порадив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу не відповідати на агресію Ірану.

Додамо, президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що атака Ірану на ізраїльські території була "оголошенням війни". Однак за його словами, Ізраїль розглядає всі варіанти захисту, але не прагне війни.