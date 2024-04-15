Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Атака Ірану на Ізраїль — які плюси і мінуси є для України arrow

Атака Ірану на Ізраїль — які плюси і мінуси є для України

15 квітня 2024 20:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Атака Ірану на Ізраїль — які плюси і мінуси є для України
Іранська повітряна атака на Ізраїль. Фото: Reuters
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна у "війні вихідного дня" може отримати як плюси, так і мінуси для свого нинішнього становища. З одного боку, атака на Ізраїль змусить Палату представників Конгресу США таки розблокувати питання допомоги двом нашим країнам, з іншого — у світі почнуть зростати ціни на нафту, що є на користь Росії.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

Читайте також:

Позитив для України

Вигоду для України у близькосхідній "війні вихідного дня" можна відзначити, на думку Петра Черника, у тому, що Іран використав велику кількість "Шахедів".

"Тож так чи інакше іранці будуть змушені зосередитися на власних потребах у цій царині, а не на потребах Росії. А Росія, нагадаю, робить для своїх "Шахедів" тільки корпуси, усім іншим займається саме іранська сторона — яка тепер буде більше уваги приділяти власним запасам дронів", — наголосив експерт.

Крім того, дуже великим плюсом для України має стати те, що удар по Ізраїлю допоможе розблокувати процес ухвалення нової допомоги — для них і для нас, на чому давно наполягає Білий дім.

Негатив для України

Мінусом для України є те, що ціна на нафту поповзла угору.

"Це вигідно Путіну. Його режим живе ж тільки тому, що має вільноконвертовану валюту. А її він може отримати перш за все завдяки нафтогазовій промисловості", — підкреслив Петро Черник.

Нагадаємо, що Іран ввечері в суботу, 13 квітня, запустив по Ізраїлю ударні безпілотники та ракети. Внаслідок обстрілу є постраждалі, серед яких діти.

Також ми писали, що Ізраїль планує "суттєву відповідь" на іранську атаку. Однак на тлі занепокоєння щодо цього США країна обіцяє узгодити це із союзниками.

Крім того, президент США Джо Байден висловив, що Америка утримається від участі у будь-яких можливих наступальних операціях Ізраїлю проти Ірану. Як повідомляють ЗМІ, Байден порадив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу не відповідати на агресію Ірану.

Додамо, президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що атака Ірану на ізраїльські території була "оголошенням війни". Однак за його словами, Ізраїль розглядає всі варіанти захисту, але не прагне війни.

Іран
Ізраїль
війна
Україна
нафта
Петро Черник
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем