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Атака Ирана на Израиль — какие плюсы и минусы есть для Украины

15 апреля 2024 20:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Атака Ирана на Израиль — какие плюсы и минусы есть для Украины
Иранская воздушная атака на Израиль. Фото: Reuters
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украина в войне выходного дня может получить как плюсы, так и минусы для своего нынешнего положения. С одной стороны, атака на Израиль заставит Палату представителей Конгресса США разблокировать вопросы помощи двум нашим странам, с другой — в мире начнут расти цены на нефть, чем воспользуется Россия.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Позитив для Украины

Удобство для Украины в ближневосточной "войне выходного дня" можно отметить, по мнению Петра Черника, в том, что Иран использовал большое количество "Шахедов".

"Так или иначе иранцы будут вынуждены сосредоточиться на собственных нуждах в этой области, а не на потребностях России. А Россия, напомню, делает для своих "Шахедов" только корпусы, всем остальным занимается именно иранская сторона — которая теперь будет больше внимания уделять собственным запасам дронов", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, очень большим плюсом для Украины должно стать то, что удар по Израилю поможет разблокировать процесс принятия новой помощи — для них и для нас, на чем давно настаивает Белый дом.

Негатив для Украины

Минусом для Украины является то, что цена на нефть поползла вверх.

"Это выгодно Путину. Его режим живет только потому, что имеет свободноконвертируемую валюту. А ее он может получить прежде всего благодаря нефтегазовой промышленности", — подчеркнул Петр Черник.

Напомним, что Иран вечером в субботу, 13 апреля, запустил по Израилю ударные беспилотники и ракеты. В результате обстрела есть пострадавшие, среди которых дети.

Также мы писали, что Израиль планирует существенный ответ на иранскую атаку. Однако на фоне обеспокоенности США страна обещает согласовать это с союзниками.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что Америка воздержится от участия в любых возможных наступательных операциях Израиля против Ирана. Как сообщают СМИ, Байден посоветовал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху не отвечать на агрессию Ирана.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что атака Ирана на израильские территории была "объявлением войны". Однако по его словам, Израиль рассматривает все варианты защиты, но не стремится к войне.

Иран
Израиль
война
Украина
нефть
Петр Черник
Россия

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