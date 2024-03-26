Атака на енергооб'єкти України — в Укренерго розповіли, в яких містах найважча ситуація

Знеструмлений Харків. Фото: "Телеграф"

Після масштабних атак російських окупантів по енергооб'єктах України найважча ситуація залишається в Одесі, Харкові, Кривому Розі та Миколаївській області. Водночас загрози негативних наслідків для енергопостачання всієї України немає.

Про це заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Української правди".

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"Наразі важка ситуація у Харкові, Одесі, на Криворіжжі та Миколаївщині. Але загрози негативних наслідків для енергопостачання всієї України немає", — сказав Кудрицький.

Він додав, що вже сьогодні вранці Укренерго збільшило спроможності надійного живлення в Одесі, на ранок енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі, що дало можливість повернутися до графіків планових відключень. Також намагаються стабілізувати ситуацію у Кривому Розі, але найважче у Харкові.

"Найгірша ситуація дійсно в Харкові. Там ворог балістикою намагався знищити практично всі об’єкти магістрального рівня, які є і які живлять місто. Це декілька наших підстанцій, через які ми передаємо електрику в місто, і також електростанції місцеві, там треба трошки більше часу на відновлення", — зазначив голова Укренерго.

Атака по енергооб'єктах

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників на Одесу у ніч проти понеділка, 25 березня, пошкоджено енергетичний об'єкт. Частина жителів міста залишилася без світла.

Крім того, у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. Внаслідок удару в Одесі, Харкові та інших містах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через це в частину України знову повернулись блекаути.

Через атаку у Харкові майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. У місті не працювало метро, система оповіщення та світлофори.

Наразі очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов опублікував графік погодинних відключень електроенергії у місті та області. Він буде чинний у період із 25 по 31 березня.

А за словами Кудрицького, ситуація зі світлом у Харкові може покращитися приблизно через тиждень.