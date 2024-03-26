Атака на энергообъекты Украины — в Укрэнерго рассказали, в каких городах самая тяжелая ситуация
После масштабных атак российских оккупантов по энергообъектам Украины самая тяжелая ситуация остается в Одессе, Харькове, Кривом Роге и Николаевской области. В то же время угрозы негативных последствий для энергоснабжения всей Украины нет.
Об этом заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Украинской правды".
Какая ситуация в энергосистеме Украины после вражеских обстрелов
"Сейчас тяжелая ситуация в Харькове, Одессе, на Криворожье и Николаевщине. Но угрозы негативных последствий для энергоснабжения всей Украины нет", — сказал Кудрицкий.
Он добавил, что уже сегодня утром Укрэнерго увеличило возможности надежного питания в Одессе, к утру энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме, что дало возможность вернуться к графикам плановых отключений. Также пытаются стабилизировать ситуацию в Кривом Роге, но тяжелее всего в Харькове.
"Худшая ситуация действительно в Харькове. Там враг баллистикой пытался уничтожить практически все объекты магистрального уровня, которые есть и которые питают город. Это несколько наших подстанций, через которые мы передаем электричество в город, и также электростанции местные, там надо немножко больше времени на восстановление", — отметил глава Укрэнерго.
Атака по энергообъектам
Напомним, в результате атаки беспилотников на Одессу в ночь на понедельник, 25 марта, поврежден энергетический объект. Часть жителей города осталась без света.
Кроме того, в ночь на 22 марта россияне нанесли массовый удар по Украине. Во время атаки они использовали ракеты разного типа и дроны-камикадзе. В результате удара в Одессе, Харькове и других городах повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за этого в часть Украины снова вернулись блэкауты.
Из-за атаки в Харькове почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.
В настоящее время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в городе и области. Он будет действовать в период с 25 по 31 марта.
А по словам Кудрицкого, ситуация со светом в Харькове может улучшиться примерно через неделю.
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