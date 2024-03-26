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Атака на энергообъекты Украины — в Укрэнерго рассказали, в каких городах самая тяжелая ситуация

26 марта 2024 10:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Атака на энергообъекты Украины — в Укрэнерго рассказали, в каких городах самая тяжелая ситуация
Обесточенный Харьков. Фото: "Телеграф"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После масштабных атак российских оккупантов по энергообъектам Украины самая тяжелая ситуация остается в Одессе, Харькове, Кривом Роге и Николаевской области. В то же время угрозы негативных последствий для энергоснабжения всей Украины нет.

Об этом заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Украинской правды".

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"Сейчас тяжелая ситуация в Харькове, Одессе, на Криворожье и Николаевщине. Но угрозы негативных последствий для энергоснабжения всей Украины нет", — сказал Кудрицкий.

Он добавил, что уже сегодня утром Укрэнерго увеличило возможности надежного питания в Одессе, к утру энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме, что дало возможность вернуться к графикам плановых отключений. Также пытаются стабилизировать ситуацию в Кривом Роге, но тяжелее всего в Харькове.

"Худшая ситуация действительно в Харькове. Там враг баллистикой пытался уничтожить практически все объекты магистрального уровня, которые есть и которые питают город. Это несколько наших подстанций, через которые мы передаем электричество в город, и также электростанции местные, там надо немножко больше времени на восстановление", — отметил глава Укрэнерго.

Атака по энергообъектам

Напомним, в результате атаки беспилотников на Одессу в ночь на понедельник, 25 марта, поврежден энергетический объект. Часть жителей города осталась без света.

Кроме того, в ночь на 22 марта россияне нанесли массовый удар по Украине. Во время атаки они использовали ракеты разного типа и дроны-камикадзе. В результате удара в Одессе, Харькове и других городах повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за этого в часть Украины снова вернулись блэкауты.

Из-за атаки в Харькове почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.

В настоящее время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в городе и области. Он будет действовать в период с 25 по 31 марта.

А по словам Кудрицкого, ситуация со светом в Харькове может улучшиться примерно через неделю.

Одесса
Кривой Рог
Харьков
электроэнергия
обстрелы
Укрэнерго
энергосистема
война в Украине
свет

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