Аеродром Морозовськ, атака дронів, знищені російські літаки

Аеродром Морозовськ у Ростовській області. Фото: Вікіпедія

Сили оборони України продовжують атакувати військові та стратегічно важливі промислові об’єкти на території Російської Федерації. Цього разу успішна атака безпілотників була здійснена на аеродром Морозовськ, що у Ростовській області. Чим цей об’єкт був важливий для військ країни-агресора на території України, яку техніку втратили росіяни — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Українські дронові атаки

Сили оборони України, зокрема, ЗСУ та ГУР МО, продовжують успішно бити по важливих об’єктах на території Російської Федерації. Ніч з 4 на 5 квітня стала однією із найрезультативніших у цьому аспекті. Відомо, що українські дрони атакували відразу чотири аеродроми військово-космічних сил Російської Федерації.

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Офіційної інформації поки немає, але ЗМІ дізналися, що Збройні сили України та Головне управління розвідки Міноборони атакували дронами російські аеродроми у різних регіонах країни-агресора. Так, на аеродромі біля міста Енгельс Саратовської області були пошкоджені, за неофіційними даними, три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС— ті самі, які обстрілюють крилатими ракетами українські міста та критичну інфраструктуру. Там же загинуло семеро окупантів, серед них начебто є й пілоти літаків.

У Єйську Краснодарського були знищені два штурмовики Су-25 та чотири російських військових. Також удар був завданий по військовому аеродрому в районі Курська. А чи не наймасштабнішою стала атака на аеродром Морозовськ, що у Ростовській області.

Що відомо про аеродром Морозовськ і до чого тут війна

Аеродром Морозовськ розташований на південно-західній околиці однойменного міста Морозовськ, що у північній частині Ростовської області. До окупованого росіянами Луганська від злітно-посадкової смуги цього аеродрому по прямій — 185 кілометрів.

До розпаду Радянського Союзу це летовище використовувалося для навчання молодих пілотів-студентів Качинського вищого військового авіаційного училища льотчиків. Тож під Морозовськом базувалися в основному чеські тренувальні літаки L-29 та L-39.

1993 року під Морозовськ перебазувався 559-й бомбардувальний авіаполк, який до того дислокувався на території окупованої Радянським Союзом Східної Німеччини, та 143-й – цей базувався у Грузії, в районі нинішнього аеропорту Копітнарі, що біля Кутаїсі. Так аеродром став місцем розташування бойових літаків — перш за все, Су-24.

А от в період 2013-2015 років, тобто у той момент, коли російське військово-політичне керівництво готувало і втілювало у життя план захоплення частини української території — Кримського півострова та особливо Донбасу, — у Морозовську з’явилися значно новіші літаки.

Українські атаки на Морозовськ

Цими літаками стали надзвукові винищувачі-бомбардувальники Су-34. Якщо взяти до уваги, що офіційно початком експлуатації цих літаків стало 21 березня 2014 року — то виходить, що свою найновішу серійну авіаційну техніку командування Військово-космічних сил РФ перекинуло саме під український кордон.

Ще один цікавий факт — станом на 2022 рік Новосибірський авіаційний заводі мені Чкалова виготовив 140 бойових одиниць Су-34. І при цьому уже на 2015-й рік 559-й авіаполк в Морозовську мав у своєму розпорядженні аж 36 таких літаків, з яких сформували три бойові ескадрильї.

Причину ми тепер чудово розуміємо. Росіяни готували повноцінну агресію проти України — саме для того нові, суперсучасні на той момент літаки й були передані авіаполку, який розташовувався практично поруч із українським Донбасом.

Тож нічого дивного немає в тому, що рано чи пізно цей об’єкт мав стати ціллю для українських ударних безпілотних систем. 17 грудня 2023 року сталася перша така атака. Тоді, згідно із наявними даними, був пошкоджений щонайменше один Су-34.

Найуспішніший удар Сил оборони України

Атака ж у ніч з 4 на 5 квітня 2024 року стала, як пишуть ЗМІ, значно успішнішою. Для початку зазначимо, що, за словами координатора групи "Інформаційний спротив" Костянтина Машовця, на ранок 3 квітня на аеродромі Морозовськ дислокувалися 25 літаків — 1 винищувач Су-30, 5 винищувачів Су-27 та 19 винищувачів-бомбардувальників Су-34. (Крім того, ще дві одиниці гелікоптерів Ми-8/17.)

Станом на цю хвилину відомо про те, що щонайменше 6 російських літаків внаслідок масованої дронової атаки були знищені повністю, ще 8 – зазнали суттєвих пошкоджень. Є інформація і про втрати у живій силі противника. Загиблими і пораненими окупанти втратили орієнтовно 20 військовослужбовців.

Таким чином, російські окупаційні війська, які використовували ці літаки для ударів як по лінії фронту, так і для бомбардування мирного українського прикордоння у Харківській та Сумській області, зазнали серйозного удару. А Сили оборони України знову продемонстрували свою здатність винищувати ворожу військову техніку.