Аэродром Морозовск, атака дронов, уничтоженные российские самолеты

Аэродром Морозовск в Ростовской области. Фото: Википедия

Силы обороны Украины продолжают атаковать военные и стратегически важные промышленные объекты на территории Российской Федерации. На этот раз успешная атака беспилотников была совершена на аэродром Морозовск в Ростовской области. Чем этот объект важен для войск страны-агрессора на территории Украины, какую технику потеряли россияне — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Украинские дроновые атаки

Силы обороны Украины, в частности ВСУ и ГУР МО, продолжают успешно избивать по важным объектам на территории Российской Федерации. Ночь с 4 на 5 апреля стала одной из наиболее результативных в этом аспекте. Известно, что украинские дроны атаковали сразу четыре аэродрома военно-космических сил Российской Федерации.

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Официальной информации пока нет, но СМИ узнали, что Вооруженные силы Украины и Главное управление разведки Минобороны атаковали дронами российские аэродромы в разных регионах страны-агрессора. Так, на аэродроме возле города Энгельс Саратовской области были повреждены, по неофициальным данным, три стратегических бомбардировщика Ту-95МС — те, которые обстреливают крылатыми ракетами украинские города и критическую инфраструктуру. Там же погибли семь оккупантов, среди них вроде бы и пилоты самолетов.

В Ейске Краснодарского были уничтожены два штурмовика Су-25 и четыре российских военных. Также удар был нанесен по военному аэродрому в районе Курска. А самой масштабной стала атака на аэродром Морозовск, что в Ростовской области.

Что известно об аэродроме Морозовск и при чем здесь война

Аэродром Морозовск расположен на юго-западной окраине одноименного города Морозовск, расположенном в северной части Ростовской области. До оккупированного россиянами Луганска от взлетно-посадочной полосы этого аэродрома по прямой — 185 километров.

До распада Советского Союза этот аэродром использовался для обучения молодых пилотов-студентов Качинского высшего военного авиационного училища летчиков. Под Морозовском базировались в основном чешские тренировочные самолеты L-29 и L-39.

В 1993 году под Морозовск перебазировался 559-й бомбардировочный авиаполк, который до этого дислоцировался на территории оккупированной Советским Союзом Восточной Германии, и 143-й базировался в Грузии, в районе нынешнего аэропорта Копитнари, близ Кутаиси. Так аэродром стал местом расположения боевых самолетов — прежде всего, Су-24.

А вот в период 2013-2015 годов, то есть в тот момент, когда российское военно-политическое руководство готовило и претворяло в жизнь план захвата части украинской территории — Крымского полуострова и особенно Донбасса, — в Морозовске появились более новые самолеты.

Украинские атаки на Морозовск

Этими самолетами стали сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. Если учесть, что официально началом эксплуатации этих самолетов стало 21 марта 2014 года, то получается, что свою новейшую серийную авиационную технику командование Военно-космических сил РФ перебросило именно под украинскую границу.

Еще один интересный факт — по состоянию на 2022 год Новосибирский авиационный завод мне Чкалова изготовил 140 боевых единиц Су-34. И при этом уже на 2015-й год 559-й авиаполк в Морозовске располагал 36 такими самолетами, из которых сформировали три боевых эскадрильи.

Причину мы теперь прекрасно понимаем. Россияне готовили полноценную агрессию против Украины — именно для того новые, суперсовременные на тот момент самолеты и переданы авиаполку, который располагался практически рядом с украинским Донбассом.

Так что ничего удивительного нет в том, что рано или поздно этот объект должен стать целью для украинских ударных беспилотных систем. 17 декабря 2023 г. произошла первая такая атака. Тогда, по имеющимся данным, был поврежден по меньшей мере один Су-34.

Успешный удар Сил обороны Украины

Атака же в ночь с 4 на 5 апреля 2024 стала, как пишут СМИ, значительно успешнее. Для начала отметим, что, по словам координатора группы "Інформаційний спротив" Константина Машовца, к утру 3 апреля на аэродроме Морозовск дислоцировались 25 самолетов — 1 истребитель Су-30, 5 истребителей Су-27 и 19 истребителей-бомбардировщиков Су-34. (Кроме того, еще две единицы вертолетов Мы-8/17.)

По состоянию на эту минуту известно о том, что по меньшей мере 6 российских самолетов в результате массированной дроновой атаки были уничтожены полностью, еще 8 — получили существенные повреждения. Есть информация и о потерях в живой силе противника. Погибшими и ранеными оккупанты потеряли ориентировочно 20 военнослужащих.

Таким образом, российские оккупационные войска, которые использовали эти самолеты для ударов как по линии фронта, так и для бомбардировки мирного украинского пограничья в Харьковской и Сумской области, получили серьезный удар. Силы обороны Украины снова продемонстрировали свою способность истреблять вражескую военную технику.