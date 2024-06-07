Удар українським дроном по Новошахтинському НПЗ — наслідки

Наслідки пожежі після атаки українського дрона на Новошахтинський НПЗ. Фото: Радіо Свобода

Українські дрони втретє атакували російський Новошахтинський нафтопереробний завод. Під час атаки уночі проти 6 червня прилетіло по установці для отримання зріджених вуглеводневих газів.

Про це повідомила російська служба Радіо Свобода у четвер, 6 червня.

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Уночі проти 6 червня українські безпілотники атакували Новошахтинський нафтопереробний завод. Це вже третя атака по російському заводу — перша була зафіксована 22 червня 2022 року, наступна 13 березня 2024 року.

Губернатор Ростовської області Василій Голубєв повідомив, що внаслідок атаки БпЛА на заводі виникла пожежа.

Допис губернатора Ростовської області. Фото: скриншот

Згодом стало відомо, що удар був нанесений по установці ЕЛОУ-АВТ-2,5, призначеної для отримання зріджених вуглеводневих газів.

"На відео, яке підтверджує геолокацію пожежі, можна побачити, що одну з частин установок закрили спеціальними тросами від дронів", — зазначають у Радіо Свобода.

Експерти оцінили подібний спосіб захисту як неефективний. За їхніми словами, кріплення тросів на меншій відстані буде захищати тільки від БпЛА з мінімальним зарядом або саморобних із боєприпасом накопичувального типу.

Ми писали, що після серії вибухів 6 червня у місті Новошахтинськ Ростовської області палає нафтопереробний завод.

Також ми повідомляли про пожежу на нафтопереробному заводі "Лукойл" у російській Ухті, республіка Комі. За словами місцевих жителів, перед пожежею було чути вибух.