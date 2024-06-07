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Атака на Новошахтинський НПЗ — відео наслідків з супутника

7 червня 2024 10:23
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Удар українським дроном по Новошахтинському НПЗ — наслідки
Наслідки пожежі після атаки українського дрона на Новошахтинський НПЗ. Фото: Радіо Свобода
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Українські дрони втретє атакували російський Новошахтинський нафтопереробний завод. Під час атаки уночі проти 6 червня прилетіло по установці для отримання зріджених вуглеводневих газів.

Про це повідомила російська служба Радіо Свобода у четвер, 6 червня.

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Уночі проти 6 червня українські безпілотники атакували Новошахтинський нафтопереробний завод. Це вже третя атака по російському заводу — перша була зафіксована 22 червня 2022 року, наступна 13 березня 2024 року.

Губернатор Ростовської області Василій Голубєв повідомив, що внаслідок атаки БпЛА на заводі виникла пожежа.

Атака на Новошахтинську НПЗ — відео наслідків з супутника - фото 1
Допис губернатора Ростовської області. Фото: скриншот

Згодом стало відомо, що удар був нанесений по установці ЕЛОУ-АВТ-2,5, призначеної для отримання зріджених вуглеводневих газів.

"На відео, яке підтверджує геолокацію пожежі, можна побачити, що одну з частин установок закрили спеціальними тросами від дронів", — зазначають у Радіо Свобода.

Експерти оцінили подібний спосіб захисту як неефективний. За їхніми словами, кріплення тросів на меншій відстані буде захищати тільки від БпЛА з мінімальним зарядом або саморобних із боєприпасом накопичувального типу.

Ми писали, що після серії вибухів 6 червня у місті Новошахтинськ Ростовської області палає нафтопереробний завод. 

Також ми повідомляли про пожежу на нафтопереробному заводі "Лукойл" у російській Ухті, республіка Комі. За словами місцевих жителів, перед пожежею було чути вибух.

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дрони
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Росія
супутник
Шахед
безпілотники
ЗСУ
атака

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