Удар украинским дроном по Новошахтинскому НПЗ — последствия

Атака на Новошахтинский НПЗ — видео последствий со спутника
Украинские дроны третий раз атаковали российский Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Во время атаки в ночь на 6 июня прилетело по установке для получения сжиженных углеводородных газов.
Об этом сообщила российская служба Радио Свобода в четверг, 6 июня.
Последствия удара по Новошахтинскому НПЗ
В ночь на 6 июня украинские беспилотники атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Это уже третья атака по российскому заводу, первая была зафиксирована 22 июня 2022 года, следующая — 13 марта 2024 года.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки БпЛА на заводе возник пожар.
Впоследствии стало известно, что удар был нанесен по установке ЭЛОУ-АВТ-2,5, предназначенной для получения сжиженных углеводородных газов.
"На видео, подтверждающее геолокацию пожара, можно увидеть, что одну из частей установок закрыли специальными тросами от дронов", — отмечают в Радио Свобода.
Эксперты оценили подобный способ защиты как неэффективный. По их словам, крепление тросов на меньшем расстоянии будет защищать только от БпЛА с минимальным зарядом или самодельных с боеприпасом накопительного типа.
Мы писали, что после серии взрывов 6 июня в Новошахтинске Ростовской области пылает нефтеперерабатывающий завод.
Также мы сообщали о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в российской Ухте, республика Коми. По словам местных жителей, перед пожаром был слышен взрыв.
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