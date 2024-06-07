Удар украинским дроном по Новошахтинскому НПЗ — последствия

Последствия пожара после атаки украинского дрона на Новошахтинский НПЗ. Фото: Радио Свобода

Украинские дроны третий раз атаковали российский Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Во время атаки в ночь на 6 июня прилетело по установке для получения сжиженных углеводородных газов.

Об этом сообщила российская служба Радио Свобода в четверг, 6 июня.

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В ночь на 6 июня украинские беспилотники атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Это уже третья атака по российскому заводу, первая была зафиксирована 22 июня 2022 года, следующая — 13 марта 2024 года.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки БпЛА на заводе возник пожар.

Сообщение губернатора Ростовской области. Фото: скриншот

Впоследствии стало известно, что удар был нанесен по установке ЭЛОУ-АВТ-2,5, предназначенной для получения сжиженных углеводородных газов.

"На видео, подтверждающее геолокацию пожара, можно увидеть, что одну из частей установок закрыли специальными тросами от дронов", — отмечают в Радио Свобода.

Эксперты оценили подобный способ защиты как неэффективный. По их словам, крепление тросов на меньшем расстоянии будет защищать только от БпЛА с минимальным зарядом или самодельных с боеприпасом накопительного типа.

Мы писали, что после серии взрывов 6 июня в Новошахтинске Ростовской области пылает нефтеперерабатывающий завод.

Также мы сообщали о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в российской Ухте, республика Коми. По словам местных жителей, перед пожаром был слышен взрыв.