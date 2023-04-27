Атака по Миколаєву: одна з ракет влучила у багатоповерхівку (оновлюється)

Війська РФ обстріляли Миколаїв

Війська РФ обстріляли Миколаїв. Повідомляється, що одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За попередніми даними, окупанти випустили по місту як мінімум чотири ракети комплексу ППО С-300.

Про кількість жертв, а також інші наслідки обстрілу поки не повідомляється.

"Вже відомо, що одна з ракет влучила в багатоповерхівку. Ще одна — у приватний будинок. На місце прямують усі служби", — зазначив міський голова Олександр Сєнкевич.

Начальник поліції області Сергій Шайхет заявив, що ДСНС та поліція працюють на місцях прильотів. Кількість жертв наразі невідома.

Оновлено в 02:02

Віталій Кім повідомляє про 5 поранених.

Оновлено 02:06

В мережі з'явилося відео прильоту по Миколаєву.

Оновлено в 02.10

Віталій Кім повідомляє про 15 поранених, є один загиблий.



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Нагадаємо, росіяни протягом дня двічі обстріляли пожежну частину в Харківській області.