Атака по Миколаєву: одна з ракет влучила у багатоповерхівку (оновлюється)
Війська РФ обстріляли Миколаїв. Повідомляється, що одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок.
Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За попередніми даними, окупанти випустили по місту як мінімум чотири ракети комплексу ППО С-300.
Про кількість жертв, а також інші наслідки обстрілу поки не повідомляється.
"Вже відомо, що одна з ракет влучила в багатоповерхівку. Ще одна — у приватний будинок. На місце прямують усі служби", — зазначив міський голова Олександр Сєнкевич.
Начальник поліції області Сергій Шайхет заявив, що ДСНС та поліція працюють на місцях прильотів. Кількість жертв наразі невідома.
Оновлено в 02:02
Віталій Кім повідомляє про 5 поранених.
Оновлено 02:06
В мережі з'явилося відео прильоту по Миколаєву.
Оновлено в 02.10
Віталій Кім повідомляє про 15 поранених, є один загиблий.
Нагадаємо, росіяни протягом дня двічі обстріляли пожежну частину в Харківській області.