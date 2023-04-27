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Атака по Николаеву: одна из ракет попала в многоэтажку (обновляется)

27 апреля 2023 01:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Атака по Николаеву: одна из ракет попала в многоэтажку (обновляется)
Войска РФ обстреляли Николаев
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Войска РФ обстреляли Николаев. Сообщается, что одна из ракет попала в многоквартирный дом.

Об этом сообщает в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По предварительным данным, оккупанты выпустили по городу как минимум четыре ракеты комплекса ПВО С-300.

О количестве жертв, а также о других последствиях обстрела пока не сообщается.

"Уже известно, что одна из ракет попала в многоэтажку. Еще одна — в частный дом. На место следуют все службы", — отметил городской голова Александр Сенкевич.

Начальник полиции области Сергей Шайхет заявил, что ГСЧС и полиция работают на местах прилетов. Количество жертв пока неизвестно.

Напомним, россияне в течение дня дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области.

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