Атака по Николаеву: одна из ракет попала в многоэтажку (обновляется)

Войска РФ обстреляли Николаев

Войска РФ обстреляли Николаев. Сообщается, что одна из ракет попала в многоквартирный дом.

Об этом сообщает в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По предварительным данным, оккупанты выпустили по городу как минимум четыре ракеты комплекса ПВО С-300.

О количестве жертв, а также о других последствиях обстрела пока не сообщается.

"Уже известно, что одна из ракет попала в многоэтажку. Еще одна — в частный дом. На место следуют все службы", — отметил городской голова Александр Сенкевич.

Начальник полиции области Сергей Шайхет заявил, что ГСЧС и полиция работают на местах прилетов. Количество жертв пока неизвестно.

Напомним, россияне в течение дня дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области.