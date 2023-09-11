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Атака РФ на Україну в осінньо-зимовий період: Гуменюк назвала цілі ворога

11 вересня 2023 00:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Атака РФ на Україну в осінньо-зимовий період: Гуменюк назвала цілі ворога
Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Фото: vikna.tv
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що під час атак РФ на Україну в осінньо-зимовий період окупанти застосовуватимуть і дрони-камікадзе, і ракети. В пріоритеті — удар по українській енергетиці.

Про це Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

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Гуменюк розповіла, що наразі в Росії є запас високоточних ракет. Однак, за її словами, теперішня кількість цілей значно поступається запасу, що був на початку повномасштабної війни.

"Але, порахувавши, вони зрозуміли, що дрони-камікадзе дешевші, а задачу можуть виконувати майже ті ж самі цілі. Зараз відпрацьовується тактика застосування саме мішаних ударів, оскільки ракети є та ще виготовляються, але запас їх менший, ніж дроновий", — зазначила речниця ОК "Південь".

Вона додала, що в пріоритеті — атака на енергетику України.

Нагадаємо, що в суботу, 9 вересня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Зокрема, головна увага на переговорах була зосереджена на захисті сфери енергетики та підготовці до зими.

Також ми повідомляли, що в Україні у рамках підготовки до майбутньої зими у низці міст розробили графіки відключень електричної енергії. Влада вважає, що Росія може поновити ракетні обстріли по об’єктах критичної інфраструктури. 

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