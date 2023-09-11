Атака РФ на Украину в осенне-зимний период: Гуменюк назвала цели врага

Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: vikna.tv

Пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что во время атак РФ на Украину в осенне-зимний период оккупанты будут применять и дроны-камикадзе, и ракеты. В приоритете — удар по украинской энергетике.

Об этом Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

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Комментарий Гуменюк

Гуменюк рассказала, что сейчас у России есть запас высокоточных ракет. Однако, по ее словам, нынешнее количество целей значительно уступает запасу, находившемуся в начале полномасштабной войны.

"Но, посчитав, они поняли, что дроны-камикадзе дешевле, а задачу могут выполнять почти те же цели. Сейчас отрабатывается тактика применения именно смешанных ударов, поскольку ракеты есть и еще изготовляются, но запас их меньше, чем дроновый", — отметила спикер ОК "Юг".

Она добавила, что в приоритете атака на энергетику Украины.

Напомним, что в субботу, 9 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. В частности, главное внимание на переговорах было сосредоточено на защите сферы энергетики и подготовке к зиме.

Также мы сообщали, что в Украине в рамках подготовки к предстоящей зиме в ряде городов разработали графики отключений электрической энергии. Власти считают, что Россия может возобновить ракетные обстрелы по объектам критической инфраструктуры.