Атака "шахедів" вночі 2 червня — в яких областях повітряна тривога

Атака "шахедів" триває — які області досі "червоніють" від небезпеки
2 червня 2024 03:31
оновлено: 03:37
Безпілотник над областями. Фото: REUTERS
Повітряна тривога в Україні зараз 2 червня продовжується вже понад чотири години. Військові виявили ударні дрони в Вінницькій та Кіровоградській областях, які летять до сусідніх.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Читайте також:
Повітряна тривога вночі 2 червня
"БпЛА на Вінниччині у напрямку Житомирщини. БпЛА з Кіровоградської області на Черкащину", — попереджають у Повітряних силах.
Наразі повітряна тривога досі продовжується в Україні. Нагадаємо список "червоних" областей:
- Житомирська,
- Хмельницька,
- Вінницька,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Херсонська.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!