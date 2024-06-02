Атака "шахедів" вночі 2 червня — в яких областях повітряна тривога

Безпілотник над областями. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз 2 червня продовжується вже понад чотири години. Військові виявили ударні дрони в Вінницькій та Кіровоградській областях, які летять до сусідніх.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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"БпЛА на Вінниччині у напрямку Житомирщини. БпЛА з Кіровоградської області на Черкащину", — попереджають у Повітряних силах.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Наразі повітряна тривога досі продовжується в Україні. Нагадаємо список "червоних" областей:

Житомирська,

Хмельницька,

Вінницька,

Черкаська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Херсонська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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