Атака "шахедов" ночью 2 июня — в каких областях воздушная тревога

Беспилотник над областями. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине сейчас 2 июня продолжается уже более четырех часов. Военные обнаружили ударные дроны в Винницкой и Кировоградской областях, которые летят в соседние.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога ночью 2 июня

"БпЛА в Винницкой области в направлении Житомирщины. БпЛА из Кировоградской области на Черкащину", — предупреждают в Воздушных силах.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

На данный момент воздушная тревога продолжается в Украине. Напомним список "красных" областей:

Житомирская,

Хмельницкая,

Винницкая,

Черкасская,

Кировоградская,

Николаевская,

Херсонская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:04. Воздушная тревога снова добралась до Киевской области. Теперь опасность также сохраняется для Житомирской, Винницкой и Черкасской областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:16. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики в Винницкой и Одесской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Напомним, что в Украине на протяжении всей ночи 2 июня продолжается воздушная тревога. Угроза связана с активностью "шахедов" над областями.

Также мы сообщали, что ночью 2 июня раздавались взрывы в Хмельницкой области. Звуки были слышны во время воздушной тревоги в регионе.