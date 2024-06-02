Атака "шахедов" ночью 2 июня — в каких областях воздушная тревога

Атака "шахедов" продолжается — какие области до сих пор "краснеют" от опасности
Воздушная тревога в Украине сейчас 2 июня продолжается уже более четырех часов. Военные обнаружили ударные дроны в Винницкой и Кировоградской областях, которые летят в соседние.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога ночью 2 июня
"БпЛА в Винницкой области в направлении Житомирщины. БпЛА из Кировоградской области на Черкащину", — предупреждают в Воздушных силах.
На данный момент воздушная тревога продолжается в Украине. Напомним список "красных" областей:
- Житомирская,
- Хмельницкая,
- Винницкая,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Херсонская.
Обновлено 04:04. Воздушная тревога снова добралась до Киевской области. Теперь опасность также сохраняется для Житомирской, Винницкой и Черкасской областей.
Обновлено 04:16. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики в Винницкой и Одесской областях.
Напомним, что в Украине на протяжении всей ночи 2 июня продолжается воздушная тревога. Угроза связана с активностью "шахедов" над областями.
Также мы сообщали, что ночью 2 июня раздавались взрывы в Хмельницкой области. Звуки были слышны во время воздушной тревоги в регионе.
Читайте Новини.LIVE!