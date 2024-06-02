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Атака "шахедов" продолжается — какие области до сих пор "краснеют" от опасности

2 июня 2024 03:31
обновлено: 05:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Атака "шахедов" ночью 2 июня — в каких областях воздушная тревога
Беспилотник над областями. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 2 июня продолжается уже более четырех часов. Военные обнаружили ударные дроны в Винницкой и Кировоградской областях, которые летят в соседние.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога ночью 2 июня

"БпЛА в Винницкой области в направлении Житомирщины. БпЛА из Кировоградской области на Черкащину", — предупреждают в Воздушных силах.

Воздушная тревога ночью 2 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

На данный момент воздушная тревога продолжается в Украине. Напомним список "красных" областей:

  • Житомирская,
  • Хмельницкая,
  • Винницкая,
  • Черкасская,
  • Кировоградская,
  • Николаевская,
  • Херсонская.
Карта воздушной тревоги в Украине в ночь на 2 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:04. Воздушная тревога снова добралась до Киевской области. Теперь опасность также сохраняется для Житомирской, Винницкой и Черкасской областей.

Карта воздушной тревоги в Украине в ночь на 2 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:16. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики в Винницкой и Одесской областях.

Воздушная тревога ночью 2 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Напомним, что в Украине на протяжении всей ночи 2 июня продолжается воздушная тревога. Угроза связана с активностью "шахедов" над областями.

Также мы сообщали, что ночью 2 июня раздавались взрывы в Хмельницкой области. Звуки были слышны во время воздушной тревоги в регионе.

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война в Украине
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