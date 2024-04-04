Повітряна тривога зараз 4 квітня триває у трьох областях України

Атака ворожих безпілотників. Фото ілюстративне: Сили оборони півдня України

Повітряна тривога станом на 04:20 4 квітня триває в трьох областях України. Червоні на карті тривог Полтавська, Дніпропетровська та Луганська області.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні. Скриншот: map.ukrainealarm.com

За даними Повітряних Сил ЗС України о 03:59 зафіксовано рух ворожих дронів у напрямку Дніпропетровської області, а о 04:04 повідомили про рух БпЛА типу "Шахед" на південний схід від Кривого Рогу, курсом на Нікополь. О 04:07 військові попередили, що ворожі дрони перебувають на межі Полтавської та Дніпропетровської областей і продовжують рух курсом на північ.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, уночі 4 квітня ворог наніс удар по Харкову. Мер Харкова повідомив про п'ятьох загиблих, серед них три працівники ДСНС.