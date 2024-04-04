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Атака ворожих БпЛА триває — які області України червоні на карті повітряних тривог

4 квітня 2024 04:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога зараз 4 квітня триває у трьох областях України
Атака ворожих безпілотників. Фото ілюстративне: Сили оборони півдня України
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряна тривога станом на 04:20 4 квітня триває в трьох областях України. Червоні на карті тривог Полтавська, Дніпропетровська та Луганська області.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Атака ворожих БпЛА триває — які області України червоні на карті повітряних тривог - фото 1
Повітряна тривога в Україні. Скриншот: map.ukrainealarm.com

За даними Повітряних Сил ЗС України о 03:59 зафіксовано рух ворожих дронів у напрямку Дніпропетровської області, а о 04:04 повідомили про рух БпЛА типу "Шахед" на південний схід від Кривого Рогу, курсом на Нікополь. О 04:07 військові попередили, що ворожі дрони перебувають на межі Полтавської та Дніпропетровської областей і продовжують рух курсом на північ.

Атака ворожих БпЛА триває — які області України червоні на карті повітряних тривог - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, уночі 4 квітня ворог наніс удар по Харкову. Мер Харкова повідомив про п'ятьох загиблих, серед них три працівники ДСНС.

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