Воздушная тревога сейчас 4 апреля продолжается в трех областях Украины

Атака враждебных БПЛА продолжается — какие области Украины красные на карте воздушных тревог
Воздушная тревога на 04:20 4 апреля продолжается в трех областях Украины. Красные на карте тревог Полтавская, Днепропетровская и Луганская области.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
По данным Воздушных Сил ВС Украины, в 03:59 зафиксировано движение вражеских дронов в направлении Днепропетровской области, а в 04:04 сообщили о движении БпЛА типа "Шахед" юго-восточнее Кривого Рога, курсом на Никополь. В 04:07 военные предупредили, что вражеские дроны находятся на границе Полтавской и Днепропетровской областей и продолжают движение курсом на север.
Напомним, ночью 4 апреля враг нанес удар по Харькову. Мэр Харькова сообщил о пяти погибших, среди них три работника ГСЧС.
Читайте Новини.LIVE!