Воздушная тревога сейчас 4 апреля продолжается в трех областях Украины

Атака вражеских беспилотников. Фото иллюстративное: Силы обороны юга Украины

Воздушная тревога на 04:20 4 апреля продолжается в трех областях Украины. Красные на карте тревог Полтавская, Днепропетровская и Луганская области.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Воздушная тревога в Украине. Скриншот: map.ukrainealarm.com

По данным Воздушных Сил ВС Украины, в 03:59 зафиксировано движение вражеских дронов в направлении Днепропетровской области, а в 04:04 сообщили о движении БпЛА типа "Шахед" юго-восточнее Кривого Рога, курсом на Никополь. В 04:07 военные предупредили, что вражеские дроны находятся на границе Полтавской и Днепропетровской областей и продолжают движение курсом на север.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, ночью 4 апреля враг нанес удар по Харькову. Мэр Харькова сообщил о пяти погибших, среди них три работника ГСЧС.