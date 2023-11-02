Група АТЕШ, діяльність партизанів на окупованих територіях

Попередження нардепу-зраднику Ковальову від партизан. Фото: Скадовськ City

З початку повномасштабної російсько-української війни на окупованих росіянам територіях України активно діють партизани. Про їхні успіхи, про формат роботи цих бійців невидимого фронту — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Війна під покровом ночі

Кілька днів тому у Бердянську стався вибух. На відміну від інших подібних інцидентів, які час від часу відбуваються на півдні Запорізької області, це не був приліт ракети, випущеної українськими військами по російських військових об’єктах.

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Вибухнув автомобіль, яким користувався один із російських окупантів. За наявною інформацією, у автівці перебувало відразу чотири представники російської Федеральної служби безпеки. Втім, самі окупанти визнали загибель лише однієї людини — власне водія автомобіля.

Причиною цього вибуху стала діяльність українських партизанів. Ця тема практично не висвітлюється в українських ЗМІ, інформація про діяльність партизан зі зрозумілих причин відсутня. Але наслідки їхньої роботи представники країни-агресора і місцеві колаборанти відчуваються на своїй шкірі фактично з початку повномасштабної війни.

Схід та Південь: де партизани діють активніше

Станом на сьогодні російські окупаційні війська контролюють більшу частину чотирьох українських регіонів — це східні Донецька та Луганська області, південні Запорізька та Херсонська. Діяльність українських партизанів зафіксована у всіх окупованих регіонах, але на Півдні вона є значно яскравішою і системнішою. У чому ж причина?

Частина Донеччини та Луганщини були окуповані ще з 2014 року. За вісім років, які пройшли з початку російсько-української війни, ці території були взяті під контроль спецслужбами країни-агресора, перш за все, йдеться про ФСБ. Запорізька і Херсонська області ж увесь цей час перебували під контролем України, а за півтора року повномасштабної війни російські ФСБшники ще не встигли налагодити повноцінну роботу своїх каральних структур.

Крім того, населення Півдня України, що б не розповідали колаборанти та російські гауляйтери, які б результати "референдуму" не малювали для кремлівського диктатора Володимира Путіна — у більшості своїй не сприйняли прихід окупаційної влади. Тож в таких умовах поява партизан – як якихось системного, організованого опору (про деталі роботи якого ми дізнаємося уже після війни), так і поодиноких випадків активності простих українців – була абсолютно прогнозованою.

Це підтверджують і уже відомі випадки партизанської діяльності на звільнених територіях Півночі та Сходу. Так у Чернігівській області мешканець Новгорода-Сіверського Олександр Рокитянський з побратимами активно протидіяли окупантам і корегували вогонь української армії. А на Харківщині уже в березні були зафіксовані перші успішні акції невеличких партизанських угруповань. Однією із найпомітніших акцій яких стала ліквідації у липні 2022-го гауляйтера Великого Бурлука Євгена Юнакова.

Воюють навіть діти

Найактивнішими, як вже було сказано, партизанські дії є у двох південних областях. Причому боротьба проти колаборантів розпочалася фактично відразу після окупації Запорізької та Херсонської областей.

Так, уже 13 березня 2022-го у Мелітополі у власному авто був підірваний колаборант Іван Ткач, він загинув на місці. У серпні того ж року партизани знищили ще одного відомого зрадника України, гауляйтера селища Михайлівка Івана Сушка. У вересні в Бердянську після вибуху загинули "заступник голови міста" та "генпрокурор ЛНР". Уже в поточному році, у лютому в Енергодарі був знищений партизанами колаборант Євген Кузьмин.

Одна із найтрагічніших історій партизанського руху, причому не організованого, а у виконанні простих українців, теж пов’язана із запорізьким містом Бердянськ. Там двоє підлітків — Тигран Оганесян та Микита Ханганов — влаштували справжній бій з окупантами, героїчно загинувши під час боротьби з росіянами. Хлопці встигли записати прощальне відео, яке розлетілося Україною та світом.

Ковальов та інші

У Херсонській області є своя специфіка боротьби з окупантами та колаборантами. В цьому регіоні жертвами партизанських дій стали дуже відомі, причому не тільки в регіоні, а і на всеукраїнському рівні персони.

Номером один, звісно ж, став колишній український народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов, який після початку повномасштабної війни виїхав з Києва на Херсонщину, де пішов працювати на окупантів. 22 червня 2022 року на Ковальова скоїли перший замах, підірвавши його автомобіль (такий формат є найпоширенішим і найзручнішим для українських партизанів).

Тоді Ковальов вижив і навіть записав відео, зроблене у лікарняній палаті. Але за два місяці у тій же Голій Пристані, де стався і перший замах, Олексія Ковальова таки застрелили українські патріоти. Та не він один отримав кулю від месників за зраду Батьківщини.

Уже 20 березня 2022 року в окупованому тоді Херсоні в автомобілі був розстріляний "помічник голови адміністрації" регіону Павло Слободчиков. А 20 квітня так само у автомобілі партизани застрелили відомого проросійського блогера Валерія Кулешова, заступника відомого колаборанта Кирила Стремоусова (який сам пізніше загинув, за наявною інформацією, у ДТП).

Також були здійснені замахи, частково успішні, на гауляйтерів інших міст Херсонської області. Зокрема, уже в жовтні 2023 року був підірваний у автомобілі колаборант, який керував Новою Каховкою, Володимир Малов. Крім того, протягом 2023 року вибухи наздогнали інших колаборантів-високопосадовців. Цікаво, що у Херсонській області (а також в Криму) ці акції партизанів не залишилися анонімними — про свою причетність до них заявила єдина відома партизанська організація АТЕШ.

Не тільки покарання

Рух АТЕШ був створений українцями та кримськими татарами ще у вересні 2022 року. З того часу вони активно діють на території Херсонської області та Автономної Республіки Крим. Ще однією особливістю є активне висвітлення своєю діяльності в соцмережах. Так, у АТЕШ є свій Telegram-канал, де вони постійно повідомляють про успішні каральні акції (зокрема, проти російських військових, які перебувають на території Криму).

Але партизани з АТЕШ не обмежуються лише акціями покарання, вони ще й активно займаються розвідкою. У каналі руху постійно з’являється інформація про знайдені у тих чи інших населених пунктах півострова російські війська, техніку та склади з боєприпасами. Партизани також зазначають, що передають усю та іншу, засекречену інформацію українським спецслужбам і Силам оборони України. Тож, імовірно, в успішних ракетних ударах по Криму, по російських системах ППО та інших стратегічно важливих об’єктах є і частка заслуги партизанського руху.