Группа АТЕШ, деятельность партизан на оккупированных территориях

Предупреждение нардепу-предателю Ковалева от партизан. Фото: Скадовск City

С начала полномасштабной российско-украинской войны на оккупированных россиянам территориях Украины активно действуют партизаны. Об их успехах, формате работы этих бойцов невидимого фронта — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Война под покровом ночи

Несколько дней назад в Бердянске произошел взрыв. В отличие от других подобных инцидентов, время от времени происходящих на юге Запорожской области, это не был прилет ракеты, выпущенной украинскими войсками по российским военным объектам.

Читайте также:

Взорвался автомобиль, которым пользовался один из российских оккупантов. По имеющейся информации, в машине находились сразу четыре представителя российской Федеральной службы безопасности. Впрочем, сами оккупанты признали гибель только одного человека — собственно водителя автомобиля.

Причиной взрыва стала деятельность украинских партизан. Эта тема практически не освещается в украинских СМИ, информация о деятельности партизан по понятным причинам отсутствует. Но последствия их работы представители страны-агрессора и местные коллаборанты ощущаются на своей шкуре фактически с начала полномасштабной войны.

Восток и Юг: где партизаны действуют активнее

На сегодняшний день российские оккупационные войска контролируют большую часть четырех украинских регионов — это восточные Донецкая и Луганская области, южные Запорожская и Херсонская. Деятельность украинских партизан зафиксирована во всех оккупированных регионах, но на Юге она значительно ярче и системнее. В чем причина?

Часть Донбасса и Луганской области были оккупированы еще с 2014 года. За восемь лет, прошедшие с начала российско-украинской войны, эти территории были взяты под контроль спецслужбами страны-агрессора, прежде всего, речь идет о ФСБ. Запорожская и Херсонская области все это время находились под контролем Украины, а за полтора года полномасштабной войны российские ФСБшники еще не успели наладить полноценную работу своих карательных структур.

Кроме того, население Юга Украины, что бы ни рассказывали коллаборанты и российские гауляйтеры, какие бы результаты "референдума" не рисовали для кремлевского диктатора Владимира Путина — в большинстве своем не восприняло приход оккупационных властей. Так что в таких условиях появление партизан — как какого-то системного, организованного сопротивления (о деталях работы которого мы узнаем уже после войны), так и единичных случаев активности простых украинцев – было абсолютно прогнозируемым.

Это подтверждают и уже известные случаи партизанской деятельности на освобожденных территориях Севера и Востока. Так, в Черниговской области житель Новгорода-Северского Александр Рокитянский с собратьями активно противодействовали оккупантам и корректировали огонь украинской армии. А в Харьковской области уже в марте были зафиксированы первые успешные акции небольших партизанских группировок. Одной из самых заметных акций стала ликвидация в июле 2022-го гауляйтера Великого Бурлука Евгения Юнакова.

Воюют даже дети

Наиболее активными, как уже было сказано, партизанские действия есть в двух южных областях. Причем, борьба против коллаборантов началась фактически сразу после оккупации Запорожской и Херсонской областей.

Так, уже 13 марта 2022-го в Мелитополе в собственном автомобиле был взорван коллаборант Иван Ткач, он погиб на месте. В августе того же года партизаны уничтожили еще одного известного предателя Украины, гауляйтера поселка Михайловка Ивана Сушко. В сентябре в Бердянске после взрыва погибли "замглавы города" и "генпрокурор ЛНР". Уже в текущем году, в феврале в Энергодаре был уничтожен партизанами коллаборант Евгений Кузьмин.

Одна из самых трагических историй партизанского движения, причем не организованного, а в исполнении простых украинцев, тоже связана с запорожским городом Бердянск. Там два подростка — Тигран Оганесян и Никита Ханганов — устроили настоящий бой с оккупантами, героически погибнув во время борьбы с россиянами. Ребята успели записать прощальное видео, разлетевшееся по Украине и миру.

Ковалев и другие

В Херсонской области есть своя специфика борьбы с оккупантами и коллаборантами. В этом регионе жертвами партизанских действий стали известные, причем не только в регионе, но и на всеукраинском уровне персоны.

Номером один, конечно же, стал бывший украинский народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев, после начала полномасштабной войны выехавший из Киева на Херсонщину, где пошел работать на оккупантов. 22 июня 2022 года на Ковалева совершили первое покушение, взорвав его автомобиль (такой формат является самым распространенным и удобным для украинских партизан).

Тогда Ковалев выжил и даже записал видео, сделанное в больничной палате. Но через два месяца в той же Голой Пристани, где произошло и первое покушение, Алексея Ковалева таки застрелили украинские патриоты. Но не он один получил пулю от мстителей за измену Родине.

Уже 20 марта 2022 года в оккупированном тогда Херсоне в автомобиле был расстрелян помощник главы администрации региона Павел Слободчиков. А 20 апреля также в автомобиле партизаны застрелили известного пророссийского блоггера Валерия Кулешова, заместителя известного коллаборанта Кирилла Стремоусова (который сам позже погиб, по имеющейся информации, в ДТП).

Также были совершены покушения, частично успешные, на гауляйтеров других городов Херсонской области. В частности, уже в октябре 2023 года был взорван в автомобиле коллаборант, управлявший Новой Каховкой, Владимир Малов. Кроме того, в течение 2023 года взрывы догнали других коллаборантов-чиновников. Интересно, что в Херсонской области (а также в Крыму) эти акции партизан не остались анонимными – о своей причастности к ним заявила единственная известная партизанская организация АТЕШ.

Не только наказание

Движение АТЕШ было создано украинцами и крымскими татарами еще в сентябре 2022 года. С этого времени они активно действуют на территории Херсонской области и Автономной Республики Крым. Еще одной особенностью является активное освещение своей деятельности в соцсетях. Так, у АТЕШ есть свой Telegram-канал, где они постоянно сообщают об успешных карательных акциях (в частности, против российских военных, находящихся на территории Крыма).

Но партизаны из АТЕШ не ограничиваются акциями наказания, они еще и активно занимаются разведкой. В канале движения постоянно появляется информация о найденных в тех или иных населенных пунктах полуострова российских войсках, технике и складах с боеприпасами. Партизаны также отмечают, что передают всю и другую засекреченную информацию украинским спецслужбам и Силам обороны Украины. Так что, вероятно, в успешных ракетных ударах по Крыму, по российским системам ПВО и другим стратегически важным объектам есть и доля заслуги партизанского движения.