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"Авіапрорив на Азовсталь": вийшов перший фільм із документальної трилогії Артема Шевченка

9 березня 2023 16:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Азовсталь"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 9 березня, відбулася прем'єра першого фільму із документальної трилогії Артема Шевченка про ГУР "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі".

Про це інформує Головне управління розвідки.

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"Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі"

"Перша стрічка з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі". У фільмі розкриваються невідомі деталі унікальної повітряно-десантної спецоперації ГУР в оточеному ворогом Маріуполі. Сім бойових вильотів до міста Марії: кожен — як останній", — йдеться у повідомленні.

Після виходу захисників Маріуполя з металургійного комбінату "Азовсталь" стало відомо про операцію української розвідки. Пілоти ЗСУ та спецпризначенці ГУР здійснили сім вильотів на завод. Завдяки цьому бійці змогли отримувати ліки, прибули медики, боєприпаси та зброя, а також відбувалися евакуації поранених та загиблих.  

Героїчним подіям присвятили фільм "Авіапрорив на Азовсталь. Небо".

"Фільм про звитягу і ризик, мудрість і хитрощі, і про безмежну любов до неба, до життя, до України", — наголосили у розвідці.

Нагадаємо, український фільм про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку Лисичанська Луганської області, розташованого неподалік лінії фронту, увійшов у номінацію "Найкращий документальний фільм" премії "Оскар". Це перший український фільм, який побореться за головну кіностатуетку світу.

Також ми писали, що документальний фільм американського актора та режисера Шона Пенна про війну в Україні покажуть на Міжнародному кінофестивалі в Берліні.

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