"Авиапрорыв на Азовсталь": вышел первый фильм из документальной трилогии Артема Шевченка
В четверг, 9 марта, состоялась премьера первого фильма из документальной трилогии Артема Шевченка о ГУР "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле".
Об этом информирует Главное управление разведки.
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"Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле"
"Первая лента по документальной трилогии Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле". В фильме раскрываются неизвестные детали уникальной воздушно-десантной спецоперации ГУР в окруженном врагом Мариуполе. Семь боевых вылетов в город Марии: каждый — как последние", — говорится в сообщении.
После выхода защитников Мариуполя из металлургического комбината "Азовсталь" стало известно об операции украинской разведки. Пилоты ВСУ и спецназовцы ГУР совершили семь вылетов на завод. Благодаря этому бойцы смогли получать лекарства, прибыли медики, боеприпасы и оружие, а также эвакуировали раненых и погибших.
Героическим событиям посвятили фильм "Авиапрорыв на Азовсталь. Небо".
"Фильм о победе и риске, мудрости и уловках, и о безграничной любви к небу, к жизни, к Украине", — подчеркнули в разведке.
Напомним, украинский фильм о детях из сложных семей, попавших в приют Лисичанска Луганской области, расположенного неподалеку от линии фронта, вошел в номинацию "Лучший документальный фильм" премии "Оскар". Это первый украинский фильм, который сразится за главную киностатуэтку мира.
Также мы писали, что документальный фильм американского актера и режиссера Шона Пенна о войне в Украине будет показан на Международном кинофестивале в Берлине.