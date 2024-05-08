Повітряна тривога в Україні 7 травня

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В Україні під час повітряної тривоги пізно ввечері, 7 травня, оголосили про загрозу ударів "шахедами" та активність ворожої тактичної авіації.

Про це у вівторок, 7 травня, повідомляють Повітряни сили ЗСУ.

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Повітряна тривога 7 травня

Станом на 23:48 на карті повітряних тривог "почервоніли" Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області, а таком тимчасово окуповані території.

Скриншот з alerts.in.ua

Раніше про загрозу обстрілів з неба написали в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

О 00:37 українські військові написали, що ворожі дрони летять з Курської області РФ через Сумщину на південь України. Є загроза обстрілів у Полтавській, Дніпропетровській областях.

Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

О 00:48 з'явилась інформація про загрозу атак "шахедами" у Херсонській та Миколаївській областях.

Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

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