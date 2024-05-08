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Багато ворожих БПЛА наближаються на південь і схід України — Повітряні сили ЗСУ

8 травня 2024 00:43
оновлено: 00:43
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні 7 травня
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В Україні під час повітряної тривоги пізно ввечері, 7 травня, оголосили про загрозу ударів "шахедами" та активність ворожої тактичної авіації. 

Про це у вівторок, 7 травня, повідомляють Повітряни сили ЗСУ.

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Станом на 23:48 на карті повітряних тривог "почервоніли" Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області, а таком тимчасово окуповані території. 

Карта повітряних тривог в Україні 7 травня
Скриншот з alerts.in.ua

Раніше про загрозу обстрілів з неба написали в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ. 

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О 00:37 українські військові написали, що ворожі дрони летять з Курської області РФ через Сумщину на південь України. Є загроза обстрілів у Полтавській, Дніпропетровській областях. 

Ворожі дрони рухаються на південь та схід України
Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

О 00:48 з'явилась інформація про загрозу атак "шахедами" у Херсонській та Миколаївській областях.

Рух ворожих безпілотників вночі 8 травн
Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Новина доповнюється. 

війна
Запорізька область
обстріли
повітряна тривога

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