Повітряна тривога в Україні 7 травня

Багато ворожих БПЛА наближаються на південь і схід України — Повітряні сили ЗСУ
В Україні під час повітряної тривоги пізно ввечері, 7 травня, оголосили про загрозу ударів "шахедами" та активність ворожої тактичної авіації.
Про це у вівторок, 7 травня, повідомляють Повітряни сили ЗСУ.
Повітряна тривога 7 травня
Станом на 23:48 на карті повітряних тривог "почервоніли" Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області, а таком тимчасово окуповані території.
Раніше про загрозу обстрілів з неба написали в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.
О 00:37 українські військові написали, що ворожі дрони летять з Курської області РФ через Сумщину на південь України. Є загроза обстрілів у Полтавській, Дніпропетровській областях.
О 00:48 з'явилась інформація про загрозу атак "шахедами" у Херсонській та Миколаївській областях.
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