Воздушная тревога в Украине 7 мая

Много вражеских БПЛА приближаются к югу и востоку Украины — Воздушные силы ВСУ
В Украине во время воздушной тревоги поздно вечером, 7 мая, объявили об угрозе ударов "шахедами" и активности вражеской тактической авиации.
Об этом во вторник, 7 мая, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога 7 мая
По состоянию на 23:48 на карте воздушных тревог "покраснели" Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области, а также временно оккупированные территории.
Ранее об угрозе обстрелов с неба написали в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ.
В 00:37 украинские военные написали, что вражеские дроны летят из Курской области РФ через Сумщину на юг Украины. Есть угроза обстрелов в Полтавской, Днепропетровской областях.
В 00:48 появилась информация об угрозе атак "шахедами" в Херсонской и Николаевской областях.
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