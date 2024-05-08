Воздушная тревога в Украине 7 мая

Фото иллюстративное

В Украине во время воздушной тревоги поздно вечером, 7 мая, объявили об угрозе ударов "шахедами" и активности вражеской тактической авиации.

Об этом во вторник, 7 мая, сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога 7 мая

По состоянию на 23:48 на карте воздушных тревог "покраснели" Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области, а также временно оккупированные территории.

Скриншот с alerts.in.ua

Ранее об угрозе обстрелов с неба написали в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ.

В 00:37 украинские военные написали, что вражеские дроны летят из Курской области РФ через Сумщину на юг Украины. Есть угроза обстрелов в Полтавской, Днепропетровской областях.

В 00:48 появилась информация об угрозе атак "шахедами" в Херсонской и Николаевской областях.

Новость дополняется.