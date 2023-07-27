Байден наказав США поділитися доказами військових злочинів РФ з Гаагою

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наказав уряду ділитися з Міжнародним кримінальним судом інформацією про воєнні злочини Росії в Україні.

Про це пише видання New York Times з посиланням на офіційним осіб.

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Офіційні особи, які спілкувалися з оглядачами видання стверджують, що такий крок американського президента свідчить про зміну політики США.

Як стверджує видання, американська сторона вже поділилася з українськими прокурорами інформацією, судом Гааги ще ні​​.

Також оглядачі видання вважають, що США мають інформацію про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, а також примусово депортувати українських дітей з окупованих територій.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія вдається до найтяжчих форм агресії. Йдеться про незаконну анексію територій, вбивства, зґвалтування мирного населення, катування, знищення об'єктів цивільної інфраструктури та геноцид.

Президент зазначив, що світова архітектура безпеки буде знищена, якщо Росія залишиться без покарання. Відтак, жодна країна вже не зможе почуватися захищеною.