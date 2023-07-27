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Байден приказал США поделиться доказательствами военных преступлений РФ с Гаагой

27 июля 2023 02:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Байден приказал США поделиться доказательствами военных преступлений РФ с Гаагой
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент США Джо Байден приказал правительству делиться с Международным уголовным судом информацией о военных преступлениях России в Украине.

Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на официальных лиц.

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Официальные лица, которые общались с обозревателями издания, утверждают, что такой шаг американского президента свидетельствует об изменении политики США.

Как утверждает издание, американская сторона уже поделилась с украинскими прокурорами информацией, а с судом Гааги еще нет.

Также обозреватели издания считают, что США располагают информацией о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине, а также принудительно депортировать украинских детей с оккупированных территорий.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия прибегает к тяжелым формам агрессии. Речь идет о незаконной аннексии территорий, убийствах, изнасиловании мирного населения, пытках, уничтожении объектов гражданской инфраструктуры и геноциде.

Президент отметил, что мировая архитектура безопасности будет уничтожена, если Россия останется безнаказанной. Следовательно, ни одна страна уже не сможет чувствовать себя защищенной.

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