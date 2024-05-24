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Байден не поїде на український саміт миру у Швейцарію, — ЗМІ

24 травня 2024 06:46
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Президент США Джо Байден, ймовірно, пропустить український саміт миру
Президент США Джо Байден. Фото: whitehouse
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Президент США Джо Байден, можливо, не братиме учать в українському Саміті миру, який відбудеться у червні в Швейцарії. 

Про це у четвер, 23 травня, повідомило видання Bloomberg.

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Ймовірно, американський президент відмовиться від поїздки на український саміт на користь своєї передвиборчої кампанії. 

Як пише Bloomberg, Байден, ймовірно, вирушить на запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії. Він може відвідати його разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.

Перший Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, пройде 15-16 червня у Швейцарії. На ньому планують бути кілька лідерів G-7. Однак ані Байден, ані віцепрезидент США Камала Гарріс, за словами джерел видання, саміт не відвідають.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден засудив намір прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана арештувати прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та інших ізраїльських лідерів.

До слова, кандидат в президенти США Дональд Трамп заявив, що вимагатиме тест на допінг перед дебатами з Джо Байденом. Він вважає, що американський лідер може виступати під стимулюючими препаратами.

Володимир Зеленський
США
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