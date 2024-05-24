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Байден не поедет на украинский саммит мира в Швейцарию, — СМИ

24 мая 2024 06:46
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Президент США Джо Байден, вероятно, пропустит украинский саммит мира
Президент США Джо Байден. Фото: whitehouse
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Президент США Джо Байден, возможно, не будет принимать участие в украинском Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.

Об этом в четверг, 23 мая, сообщило издание Bloomberg.

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Вероятно, американский президент откажется от поездки на украинский саммит в пользу своей предвыборной кампании.

Как пишет Bloomberg, Байден, вероятно, отправится на запланированное мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии. Он может посетить его вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

Первый Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, пройдет 15-16 июня в Швейцарии. На нем планируют быть несколько лидеров G-7. Однако ни Байден, ни вице-президент США Камала Гаррис, по словам источников издания, саммит не посетят.

Напомним, Президент США Джо Байден осудил намерение прокурора Международного уголовного суда Карима Хана арестовать премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и других израильских лидеров.

К слову, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что потребует тест на допинг перед дебатами с Джо Байденом. Он считает, что американский лидер может выступать под действием стимулирующих преппаратов.

Владимир Зеленский
США
война
выборы
Украина
саммит

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