Байден розповів, що Японія активізувала свої дії для підтримки України

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Японія активізувала свої дії для надання підтримки Україні. Країна розуміє, що повномасштабна війна не має відбуватися у сучасному світі.

Про це повідомив президент США Джо Байден за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком на пресконференції.

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Допомога Україні від Японії

За словами Байдена, Японія активізувала свої дії у плані бюджету для надання допомоги Україні.

Президент США наголосив, що Токіо розуміє, що широкомасштабна збройна агресія Росії проти України не має відбуватися в сучасному світі.

"Японія активізувала свої дії у плані бюджету, у плані активної участі, у плані надання підтримки Україні, розуміючи, що це вторгнення не має відбуватися у XXI столітті", — сказав Байден.

Нагадаємо, уряди України та Японії обговорюють проведення ще одного раунду міжнародної конференції з відновлення української території.

Також ми писали, що Японія запровадила санкції проти 17 громадян РФ і семи українських колаборантів. Також під санкції японського уряду підпали військові підприємства та науково-дослідні установи.

Додамо, Японія провела офіційну церемонію передачі Україні близько 100 одиниць військової техніки. Країна має на меті надати обладнання більш широкого військового призначення, ніж попередні поставки касок та захисних костюмів.