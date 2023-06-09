Байден рассказал, что Япония активизировала свои действия для поддержки Украины

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Япония активизировала свои действия для оказания поддержки Украине. Страна понимает, что полномасштабная война не должна происходить в современном мире.

Об этом сообщил президент США Джо Байден по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на пресс-конференции.

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По словам Байдена, Япония активизировала свои действия в плане бюджета по оказанию помощи Украине.

Президент США отметил, что Токио понимает, что широкомасштабная вооруженная агрессия России против Украины не должна происходить в современном мире.

"Япония активизировала свои действия в плане бюджета, в плане активного участия, в плане оказания поддержки Украине, понимая, что это вторжение не должно происходить в XXI веке", — сказал Байден.

Напомним, правительства Украины и Японии обсуждают проведение еще одного раунда международной конференции по восстановлению украинской территории.

Также мы писали, что Япония ввела санкции против 17 граждан РФ и семи украинских коллаборантов. Также под санкции японского правительства подверглись военные предприятия и научно-исследовательские учреждения.

Добавим, Япония провела официальную церемонию передачи Украине около 100 единиц военной техники. Страна стремится предоставить оборудование более широкому военному назначению, чем предыдущие поставки касок и защитных костюмов.