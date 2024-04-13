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Байден звинуватив Сі Цзіньпіна у підтримці Китаєм РФ у війні проти України, — Reuters

13 квітня 2024 00:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Байден звинуватив Сі Цзіньпіна у підтримці Китаєм РФ у війні проти України, — Reuters
Джо Байден і Сі Цзіньпін. Фото: AP
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

США впевнені, що Китай надає РФ військову підтримку для ведення бойових дій проти Україні. Таку заяву під час телефонної розмови із Президентом Китаю Сі Цзіньпіном зробив Президент США Джо Байден.

Про це в п'ятницю, 12 квітня, повідомило Reuters.

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Як Китай допомагає Росії

Із посиланням на високопосадовців США Reuters зазначає, що Пекін ще з радянських часів допомагає Москві нарощувати оборонне виробництво за допомогою безпілотних та ракетних технологій, супутникових зображень та верстатів.

За словами чиновників, росіяни, ймовірно, використовували імпорт верстатів із Китаю для збільшення виробництва балістичних ракет. У 2023 році 90% російського імпорту мікроелектроніки надійшло з Китаю. Це допомогло РФ у виробництві ракет, танків і літаків. Китайські компанії надають росіянам оптичні компоненти, які потрібні для танків і бронетехніки, а також нітроцелюлозу, що необхідна для виробництва ракетного палива для зброї. Таким чином Китай допомагає Росії розширити її потужності з виробництва ключових боєприпасів — артилерійських снарядів.

РФ отримала від Китаю двигуни для безпілотників, турбореактивні двигуни для крилатих ракет. Крім того, китайські та російські компанії працюють над спільним виробництвом безпілотників у Росії.

Як зазначив один з американських посадовців, китайські матеріали заповнюють критичні прогалини в російському виробничому циклі оборонного виробництва та допомагають Москві здійснювати найамбітнішу оборонну експансію з радянських часів у більш швидкий термін, ніж це здавалося можливим на початку цього конфлікту.

"Наша думка полягає в тому, щоб переконати КНР припинити допомогу Росії у відновленні її військо-промислової бази. Росії буде важко підтримувати свої військові зусилля без КНР", — наголосив чиновник.

Водночас посольство Китаю заявило, що не постачало зброю жодній стороні.

Раніше у США висловили занепокоєність через співпрацю між Китаєм і Росією, зокрема тим, що КНР допомагає відновлювати оборонну промислову базу РФ і надає росіянам паливо для ракет.

Також ми повідомляли про те, що до Китаю з офіційним візитом прибув Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. У Пекін дипломат приїхав, аби зустрітися з Міністром закордонних справ КНР Ван I та обговорити з ним двостороннє співробітництво, війну в Україні та ситуацію в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

війна
Китай
військова допомога
війна в Україні
Росія

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