Байден обвинил Си Цзиньпина в поддержке Китаем РФ в войне против Украины, — Reuters

Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: AP

США уверены, что Китай оказывает военную поддержку РФ для ведения боевых действий против Украины. Такое заявление во время телефонного разговора с Президентом Китая Си Цзиньпин сделал Президент США Джо Байден.

Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщило Reuters.

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Как Китай помогает России

Со ссылкой на чиновников США Reuters отмечает, что Пекин еще с советских времен помогает Москве наращивать оборонное производство с помощью беспилотных и ракетных технологий, спутниковых изображений и станков.

По словам чиновников, россияне, вероятно, использовали импорт станков из Китая для увеличения производства баллистических ракет. В 2023 году 90% российского импорта микроэлектроники поступило из Китая. Это помогло РФ в производстве ракет, танков и самолетов. Китайские компании предоставляют россиянам оптические компоненты, необходимые для танков и бронетехники, а также нитроцеллюлозу, необходимую для производства ракетного топлива для оружия. Таким образом Китай помогает России расширить ее мощности по производству ключевых боеприпасов — артиллерийских снарядов.

РФ получила от Китая двигатели для беспилотников, турбореактивные двигатели для крылатых ракет. Кроме того, китайские и российские компании работают над совместным производством беспилотников в России.

Как отметил один из американских чиновников, китайские материалы восполняют критические пробелы в российском производственном цикле оборонного производства и помогают Москве осуществлять самую амбициозную оборонительную экспансию с советских времен в более быстрый срок, чем это казалось возможным в начале этого конфликта.

"Наше мнение состоит в том, чтобы убедить КНР прекратить помощь России в восстановлении ее военно-промышленной базы. России будет трудно поддерживать свои военные усилия без КНР" , — подчеркнул чиновник.

В то же время, посольство Китая заявило, что не поставляло оружие ни одной стороне.

Ранее в США выразили обеспокоенность сотрудничеством между Китаем и Россией, в том числе тем, что КНР помогает восстанавливать оборонную промышленную базу РФ и предоставляет россиянам топливо для ракет.

Также мы сообщали о том, что в Китай с официальным визитом прибыл Министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Пекин дипломат приехал, чтобы встретиться с Министром иностранных дел КНР Ван И и обсудить с ним двустороннее сотрудничество, войну в Украине и ситуацию в Азиатско-тихоокеанском регионе.