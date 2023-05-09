Як Бахмут вплинув на підготовку ЗСУ до контрнаступу

Українські військові в Бахмуті. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Навряд чи буде перебільшенням, якщо сказати, що бої за невелике місто українського Донбасу Бахмут за своєю тривалістю, запеклістю та кількістю загиблих на квадратний метр території перевершили всім відомий радянський Сталінград.

Адже бої за Бахмут не припиняються з серпня минулого року. І за цей час російські окупанти майже повністю стерли місто з лиця землі, перетворивши його на суцільні руїни.

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Між тим, незважаючи на надскладні умови ведення боїв, українські Сили оборони продовжують героїчно тримати оборону міста.

Що дала для Збройних сил України така завзята оборона Бахмута, розбиралося Новини.LIVE.

Одна ціль — три мети

Бахмутський напрямок є одним з трьох пріоритетних, на даний момент, для армії рф на Донбасі. Саме тут ворог зосереджує ключові штурмові підрозділи, намагаючись прорвати оборону українських позицій.

Але повністю захопити чи бодай оточити місто-фортецю росіянам досі не вдається, попри цілодобові атаки та обстріли.

Бахмут з висоти. Фото: 93rd Mechanized Brigade 'Kholodnyi Yar'/REUTERS

Варто нагадати, що росіяни захопленням цього міста переслідують військові, політичні та економічні цілі. Однак жодну з них їм наразі не вдалося реалізувати.

Окупанти лізуть з різних напрямків

Щоб це сталося, агресор намагається тиснути на захисників Бахмуту з трьох сторін: з району Богданівки — Хромового та з району Іванівського.

"Це — фланги українського угруповання. І просування російських військ на цих напрямках дозволило б значно погіршити локацію Збройних Сил України в Бахмуті. Оскільки через ці населені пункти проходять основні шляхи сполучення", — пояснює військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

До того ж, додає він, противник не припиняє безуспішних наступальних дій з напрямку населених пунктів Богданівка, Іванівське та Олександро-Шультине.

Армійська "солянка"

В самому Бахмуті окупанти намагаються просунутися безпосередньо з центру до західної частини міста. Бої тривають в районі вул. Чайковського, Ювілейна, Леваневського та Толбухіна.

При цьому у місті з російського боку діють як найманці пригожинської ПВК "Вагнер", так і підрозділи 106-ї дивізії повітряно-десантних військ РФ.

Але взяти місто під контроль противнику не вдається — і ті, і інші зазнають шалених втрат.

Бахмут, кінець квітня 2023 року. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

За різними оцінками, росіяни на багатомісячних штурмах Бахмута втратили від 50 до 200 тисяч своїх солдат вбитими та пораненими.

За словами командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського, ситуація в місті залишається складною.

Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог контратакується нашими підрозділами, через що змушений залишити деякі свої позиції.

Що отримали ЗСУ

"Бої на Бахмутському напрямку мають як тактичне, так і стратегічне значення для всієї ситуації на Донбасі", — запевняє військовий експерт.

На мою думку, додає він, це дало змогу Силам оборони вирішити чотири ключові завдання.

По-перше, констатує Снєгирьов, за 9 місяців боїв на Донбасі в Україні встигли провести мобілізаційні заходи, збільшивши чисельність армії до мільйона осіб.

По-друге, наголошує аналітик, ЗСУ встигли навчити особовий склад не лише на полігонах в Україні, але і на полігонах країн НАТО — йдеться про елементи опанування високотехнологічних зразків озброєння.

По-третє, говорить співрозмовник, українські Сили оборони отримали зразки цього озброєння, причому — їхні наступальні види.

І, по-четверте, підкреслює Снєгирьов, командування ЗСУ встигло побудувати другу і третю лінії оборони та "утилізувати" значну кількість особового складу ворога, зокрема з ПВК "Вагнера".

"Якщо казати про бої в районі Бахмута, це вирішення основних проблем — стримання наступу російських окупантів і створення передумов для українського контрнаступу",— зазначив експерт.

Так, за даними російської сторони, наразі в районі Бахмута концентрується три бригади ЗСУ.

ЗСУ біля Бахмуту. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Більше того, сам власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин малює дуже жахливі для російської сторони картини від можливого контрнаступу ЗСУ в цьому напрямку, наполягаючи на тому, що через відсутність оборонних позицій окупаційної російської армії успішний контрнаступ української армії може призвести до військової катастрофи для російських окупантів.

А між тим не зайвим буде нагадати, що, як стверджують, Кремль поставив перед своїми військами черговий дедлайн із захоплення Бахмуту: взяти місто до 9 травня.

Для цього росіяни стягнули військову армаду, яка налічує близько 30 тисяч солдат, що за своєю чисельністю можна співставити з кількістним складом армії Чехії або Угорщини.

